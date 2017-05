Hausach "Es ist wie zwei Saunagänge hintereinander"

"Viele Feuerwehrleute in kleineren Feuerwehren haben kaum Brandeinsätze", erklärte Thomas Daus. Er ist Kommandant der befreundeten Abteilung Albstadt-Tailfingen und sagt: "Das sind meine Leute, die da rein gehen." Konkret bedeutet "da rein" einen relativ engen und verrußten Raum, in dem vom Elektrokasten über ein Bett bis hin zum Treppenhaus ins Obergeschoss alles in Brand gesetzt werden kann und der Einsatz geprobt wird – bei realen Bedingungen, verraucht, ohne Sicht und bei Temperaturen von bis zu 600 Grad Celsius.

Diese Hitze ist nicht mehr vorstellbar, allein das Demo-Feuer des Betts strahlt in die sichere Entfernung des hinteren Ausgangs unangenehm heiß ab. Das Interesse der Festbesucher war entsprechend groß, als sich die Feuerwehrleute aus Albstadt-Tailfingen für ihren Einsatz im Brandcontainer ausrüsteten.

Gemeinsam mit dem landesweit einzigen "Heißausbilder" Gerd Wimmer aus Donaueschingen machten sich immer zwei Atemschutzträger auf den Weg in den Container, zwei Atemschutzträger standen als Sicherungstrupp bereit, wie bei einem realen Brandeinsatz auch. In voller Montur und Ausrüstung trugen die Feuerwehrleute etwa 25 Kilogramm zusätzlich mit sich, die hochsommerlichen Außentemperaturen waren bereits bei "normaler" Bekleidung anstrengend.