Hausach Es gibt neue Tagespfleger für das Kinzigtal

Nach einem guten halben Jahr intensiven Unterrichts haben jüngst neun neue Tagespfleger aus der gesamten Ortenau erfolgreich den Qualifizierungskurs abgeschlossen. Hinzukommen weitere vier Frauen, die aufgrund ihrer Vorbildung in einem pädagogischen Beruf bereits im Juni nach 30 Unterrichtsstunden ihre Vorbereitung auf die Tätigkeit als Tagespfleger abschließen konnten. Es konnten Tagesmütter für Hornberg, Hausach, Haslach, Mühlenbach und Steinach gefunden und ausgebildet werden.

"Waren zu Kursbeginn auch einige Kursteilnehmerinnen skeptisch, ob sie wirklich ganze 160 Stunden Unterricht brauchen würden, so haben sie doch bald gemerkt, dass das Fachgebiet Kindertagespflege nicht nur sehr vielfältig, sondern auch richtig interessant und spannend ist", so die Mitteilung. Mit Lerneifer habe die ganze Gruppe intensiv daran gearbeitet, sich nicht nur organisatorisch-rechtliche Inhalte wie Steuer und Versicherungen, sondern auch pädagogische Themen anzueignen. Im Einzelstudium, in Kleingruppen, durch kurze Inputs, Vorträge von externen Fachreferenten und verschiedene Exkursionen wurde an über 50 Einzelthemen gearbeitet. Durch eine Hospitation bei einer erfahrenen Tagesmutter konnte Einblick in die Alltagspraxis einer sogenannten Tagespflegeperson genommen werden. Die Erkenntnisse aus Hospitation und Kurs fanden Eingang in eine eigene Konzeption, die jede Kursteilnehmerin erstellt hat.

Die kleine Abschlussfeier war gekennzeichnet von Freude und Stolz, den Kurs geschafft zu haben. Laut Mitteilung machte sich aber auch eine "etwas wehmütige Abschiedsstimmung breit, weil die Gruppe zu einem sehr erfreulichen freundschaftlichen und herzlichen Miteinander gefunden hat und nun der Kurs beendet ist".