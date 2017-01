Hausach Ernüchternde Erkenntnis

Hausach. Sowohl Verwaltung als auch Gemeinderat hatten es wohl schon geahnt, die Untersuchungen des Büros Wals + Corbe aus Hügelsheim bestätigten es: Der Hochwasserschutz verhindert die Ausweisung neuer interkommunaler Gewerbegebiete in Hausach.

Joachim Corbe stellte die entsprechenden Hochwassergefahrenkarten in der Gemeinderatssitzung am Montagabend vor. Rechtlich gesehen das "Maß aller Dinge" und Grundlage für solche Karten sei ein 100-jähriges Hochwasser, also eines, das statistisch gesehen in seiner Heftigkeit alle 100 Jahre vorkommt. Dargestellt wird das Gebiet, das bei einem solchen Hochwasser überschwemmt wird, in dunkelblauer Farbe. "Wie Sie sehen, ist hier ziemlich viel dunkelblau, vor allem die Vorländer der Kinzig", erklärte Corbe und deutete auf die für die interkommunalen Gewerbegebiete Neumatten und Hasenfeld und I und II vorgesehenen Bereiche.

In solchen festgeschriebenen Überschwemmungsgebieten sei die Ausweisung neuer Baugebiete sowie die Erweiterung bestehender baulicher Anlagen untersagt, so Corbe. Zwar seien unter gewissen Umständen Ausnahmen möglich, doch den Nachweis solcher Umstände müssen die Kommunen leisten. "Und der ist meistens unheimlich schwer zu erbringen", sagte der Fachmann.