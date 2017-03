Hausach "Ergebnisse sind ein Geschenk für Hausach"

Als ehemaliger, langjähriger Vorsitzender der Erzbrüder und Experte in Sachen Bergbau erklärte er sich gerne bereit, als Bürgermeister Manfred Wöhrle ihn 2008 beim Chronikausschusses fragte, ob er zum Bergbau recherchieren wolle. "In meinem jugendlichen Leichtsinn sagte ich zu. Ich dachte, dass ich ja alles weiß. Heute weiß ich, dass ich nichts wusste", sagt Meyerhöfer schmunzelnd.

Zu dem Zeitpunkt ahnte er nicht, dass neun Jahre mühevoller Kleinarbeit vor ihm lagen. Um ein umfassendes Bild vom Bergbau in Hausach zu zeichnen, konsultierte er unter anderem die Landesarchive Donaueschingen und Karlsruhe, suchte anhand alter Beschreibungen die Gruben auf und erfasste ihre Position per GPS. Diese sind auf Wunsch der zur den Gruben benachbarten Landwirte aber nicht in der Chronik zu finden, sondern nur beim Landesbergamt des Regierungspräsidiums hinterlegt. Als Grundlage für die Suche diente ihm das Schmider-Verzeichnis, in dem alle Gruben aufgelistet sind. "Ich habe fast alle in Hausach ausfindig gemacht, nur bei zwei, drei ist es mir nicht gelungen", erklärt Meyerhöfer nicht ohne Stolz.

Suche als Detektivarbeit