Hausach Ein Spagat zwischen zwei Welten

Wer die den Autos vorbehaltene Mitte der Straßen sicher überquert hat, auf den warten auf dem Bürgersteig noch eine Phalanx von Mopedfahrern. Mit beeindruckenden Bildern fingen Zwerger-Schoner den vietnamesischen Alltag ein, in dem das Moped als Lastesel immerhin schon das Fahrrad beziehungsweise die Rikscha abgelöst hat.

Im Süden ist das Land immer noch sehr durchdrungen mit Relikten aus der französischen Kolonialzeit. auch das wurde immer wieder deutlich.

Agrarisch geprägt

Abseits der am südchinesischen Meer gelegenen Hafenstädte ist das kommunistische Land immer noch sehr agrarisch geprägt.

Wer in das bergige Hinterland reist, wird dort immer noch auf endlose Reisfelder, Wasserbüffel und Kegelhüte tragende Landbevölkerung treffen können.

In den touristischen Regionen hat dagegen in den letzten Jahren ein wahrer Bauboom eingesetzt.

Die Strandpromenade im mondänen Küstenort Mui Ne, vielmehr aber noch die gerade von ausländischen Investoren entdeckte tropische Insel Phu Quoc stehen exemplarisch für die rasante Entwicklung in dem Schwellenland.

Zwerger-Schoner bildeten den Spagat zwischen diesen beiden Welten mit eindrucksvollen Impressionen nach.

Landschaften wie die "Vietnamesische Sahara" oder das Mekong-Delta zum einen und zum anderen die Begegnung mit Volksgruppen wie den Mong und den Cham oder Religionen wie dem Buddhismus und dem Caodaismus. Vietnam besticht mit immer wieder wunderbar farbigen Motiven.

Dazu verstanden es die beiden Reisefotografen meisterlich, auf ihrer gut fünfmonatigen Reise mit Einheimischen in Kontakt zu kommen.

Lohn der Kontaktaufnahme waren unter anderem atemberaubende Kamerafahrten von einem Motorradtrip mit einem Gründungsmitglied der Da Lat Easy Riders oder der im Stil der Sendung mit der Maus dargestellte "Lehrfilm" zur Puffreis-Herstellung.

Mit einer Zeitreise in die alte Handelsstadt Hoi An und in die ehemals verbotene Stadt am alten Regierungssitz in Hué, dem Besuch der Hauptstadt Hanoi und einem Trip an die chinesische Grenze endete ein durchaus gelungener Vortrag.

Vielleicht hat diese Veranstaltung den einen oder anderen Hausacher zu einer Reise in dieses (in Teilen noch) unentdeckte Land animieren können.

