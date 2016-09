Hausach Douglasie beginnt Siegeszug in Hausach

1878 kaufte Josef Schmid die ehemalige Haldenwirtschaft vor dem heutigen Steinbruch. Schmids Nachkommen betrieben das Hechtsberggebäude als Gaststätte, nachdem es 1931 in Privatbesitz übergangen war. Im Jahre 1887 wurde durch Erbteilung Ferdinand Otto Reiß aus Karlsruhe, Sohn des Isaak Reiß, Besitzer des "Hechtsbergs". Das Gut wurde dann 1904 an den badischen Staat verkauft. Das führte später zur Gründung der Domäne Hechtsberg, dies mit den Waldungen im Adlersbach mit seinen damals rund 48 verschiedenen Baumarten. Wie beim Versuchsgut Liliental im Kaiserstuhl wurden Baumarten auf Ertrag und Qualität getestet. Außer heimischen Tannen, Fichten, Eichen und Buchen, setzte sich die schellwüchsige Douglasie durch. Vom Hechtsberg aus trat sie ihren Siegeszug an. Wegen der Härte des Holzes – die Zimmermänner brachten kaum einen Nagel in das Holz – war sie zunächst bei den Handwerkern nicht sonderlich beliebt.

Noch heute sind auf dem Versuchsgelände alte Baumarten zu finden, leider ohne eine aufklärende Erläuterung. Der Wald ging schließlich an den Staat über, die ebenen Flächen erwarb die Stadt Hausach, auf denen dann das Gewerbegebiet Hausach-West, entstand.

Das Gasthaus Hechtsberg wurde Eisenbahnerwohnheim. Zum Jahresende 1998 schloss die Wirtschaft und im 2001 kam es zur Zwangsversteigerung. Hermann und Walburga Schmid erwarben das Haus, modernisierten es grundlegend und verpachten es an die heutigen Besitzer, die Familie Hühn.