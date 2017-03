Hausach Doch keine Kurzarbeit bei Hengstler

Doch es wurde nicht ruhig um die Firma: Mitte Dezember sickerte durch, dass Hengstler aufgrund einer schlechten Auftragslage Kurzarbeit einführen müsse. Damals war noch nicht sicher, wann genau die verkürzte Arbeitszeit beginnen sollte, doch Wagner rechnete frühestens Anfang Februar damit. "Bevor es aber soweit war, kamen Ende Januar mehr Aufträge herein und die Kurzarbeit wurde ausgesetzt. Das ist natürlich sehr erfreulich für uns", sagt Wagner.

Diese frohe Botschaft verkündete er den 130 Mitarbeitern in der monatlichen Mitarbeiterversammlung Anfang Februar. Die Arbeitnehmer hätten auf diese Nachricht "sehr positiv reagiert", berichtet Wagner. Keiner seiner Angestellten hätte wegen der Kurzarbeits-Ankündigung das Unternehmen verlassen, betont er in diesem Zusammenhang.

Dass sich die Situation so schnell veränderte, begründet der Firmenchef damit, dass Hengstlers Kunden aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage verunsichert seien. "Sie bestellen eher kurzfristig", so Wagner. Das Unternehmen kann deshalb kaum längerfristig planen. Das Thema Kurzarbeit ist also noch nicht vom Tisch. "In den kommenden zwei, drei Monaten sehe ich das nicht. Danach müssen wir schauen", sagt Wagner. Wie es in der zweiten Jahreshälfte weiter geht, könne er dementsprechend nicht sagen.

Diese Ungewissheit führe natürlich zu logistischen Problemen, dennoch freut sich Wagner über die derzeitige Lage. "Das ist besser als wenn es gar keine Arbeit für uns gibt", sagt er.

Gründungsjahr: 1937

Mitarbeiter: 130

Produkt: Hydraulik-Komponenten und Systemlösungen

Geschäftsführer: Jürgen Wagner