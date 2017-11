Hausach "Die Zeit des Planens ist nun vorbei"

Hausach. Hausachs Bürgermeister ließ die Geschichte des Projekts noch einmal Revue passieren und verglich das Bad mit einem Floß, das nun ins Wasser geschoben wird.

"In der Kinzig gibt es bekanntlich nicht viele Untiefen, aber einige Steine", sagte er. Auf dem Weg hin zum fertigen Wassergefährt seien einige Stämme verloren worden, führte Wöhrle weiter aus, und spielte damit auf die Gemeinden an, die sich gegen eine Beteiligung am interkommunalen Bad entschieden hatten. "Trotzdem haben wir ein fahrbares Floß geschaffen", verkündete er nicht ohne Stolz und bedankte sich im gleichen Atemzug bei Lauterbach und Zell, die mit ihrem finanziellen Auffangen von Wolfach, für den "nötigen Proviant" gesorgt hätten. Alle übrigen – den Vergleich konnte Wöhrle sich nicht verkneifen – würden nun eben am Rand der Kinzig stehen und dem Floß bloß zuwinken. Dennoch, so hoffte er, würden auch Gäste aus den nicht beteiligten Gemeinden den Weg ins Kinzigtalbad finden.

Da einige Zweckverbandsmitglieder noch Termine hatten, folgte dann schon der Spatenstich, für den auf dem Boden des Hallenbads Fliesen entfernt und Schaufeln bereit gelegt worden waren.