Hausach Die Rechnung geht nicht ganz auf

Nichtschwimmer- und Schwimmerbereich sollen flexibel – je nach Besucheraufkommen – durch Leinen voneinander abgetrennt werden. Fritz sieht drei 50-Meter- und zwei 25-Meter-Bahnen sowie eine Breitwellenrutsche für das Kombibecken vor. Bei der Technik geht das Büro von einem separaten Nebenkreislauf für das Kinderbecken aus.

Insgesamt soll die Wasserfläche 1100 Quadratmeter betragen und das Bad soll insgesamt 3,01 Millionen Euro kosten.

Hug kritisiert

Schwimmmeister Michael Hug hob den Komforteinstieg zum Nichtschwimmerbereich positiv hervor, sah in dem "ständigen Umsetzen" der Trennseile aber eine potenzielle Gefahrenquelle. Momentan sei der Schwimmerbereich leicht als solcher zu erkennen, bei Leinen sehe das anders aus. "Die Trennung mit den Leinen kann man sicherlich glücklicher lösen, aber unsere Vorgabe seitens der BI war, mit möglichst wenig Kosten die Wasserfläche zu erhalten und dafür ist das eine gute Lösung", meinte Jochen Fritz.

Auch die vorgesehene Rutsche gefiel Hug, er fand aber, dass sie sich zu nah am Nichtschwimmerbereich befinde. Er schloss sich Fritz’ Meinung, dass in einem großzügigen Nichtschwimmerbereich keine großen Attraktionen nötig seien, an und bewertete den breiten Komforteinstieg positiv. Dann fragte er, ob die von der BI in Auftrag gegebenen Planungen auch Sanitäranlagen berücksichtigt hätten, was Fritz verneinte. "Das war nicht Teil der Vorgaben", sagte dieser.

Kinderbereich

Michael Hug lobte das Vorhandensein eines Kinderbereichs, der in der kostenreduzierten Variante 4.0 für das Freibad von Lehmann fehlt.

Als Manko empfand Hug allerdings den eigenen Kreislauf des Kinderbeckens. "Damit bekommt man die Wassertemperatur auf 25 bis 26 Grad, derzeit haben wir im Kinderbecken aber 27 bis 29 Grad", sagte er. "Warmes Wasser ist ein Plus, mit dieser Planung aber sicherlich nicht möglich." Dem widersprach Fritz und erklärte, dass ein vorgesehener Wärmetauscher das Frischwasser entsprechend erwärmen würde. Andreas Debus vom Büro Kannewischer, das in Zusammenarbeit mit den Architekten Lehmann die Varianten 4.0 für das Kinzigtalbad und Freibad entworfen hatte, bezweifelte das allerdings: "Mit einer solchen Technik sind maximal Temperaturunterschiede von ein bis zwei Kelvin machbar. Ich wäre vorsichtig, eine höhere Differenz zu versprechen."

Für die Filter hatte Fritz zwei Lösungen vorgeschlagen: Relativ große Druckfilter oder kleinere Saugfilter. Da erstere aufgrund ihrer Größe nicht im Keller des Kinzigtalbads untergebracht werden könnten – was die Gemeindeverwaltung als wichtig erachtet hatte, um Kosten zu sparen – schlug er Saugfilter vor. Diese seien allerdings zu hoch für den Keller, so Hug. "Wenn die Technik nicht komplett im Hallenbad untergebracht werden kann, muss ein entsprechender Raum gebaut werden und das wird erheblich teurer", meinte Bürgermeister Manfred Wöhrle. "›Erheblich teurer‹ würde ich widersprechen, aber ja, es würde teurer", sagte Fritz dazu.

Fragen der Räte

Ratsmitglied Udo Prange (Freie Wähler) merkte er an, dass den Räten im Verlauf der Diskussionen um das Kinzigtalbad eine Drei-Becken-Variante aufgrund der Folgekosten als günstigere verkauft worden wäre und fragte sich nun, wie ein einziges, großes Becken auf Dauer weniger kosten könne. Fritz bestätigte, dass die Betriebskosten normalerweise linear zur Wasserfläche steigen. "Allerdings entfallen 50 Prozent der Folgekosten auf Arbeitslöhne und was die Personalkosten betrifft, macht es keinen großen Unterschied, wie viel Fläche beaufsichtigt werden muss", meinte er.

Kostenunterschiede

Thomas Waldenspuhl (CDU) wollte wissen, wie die unterschiedlichen Kosten bei beiden Planern zustande kämen. "Wir haben die Preise aufgrund unserer Erfahrung geschätzt, mehr kann ich dazu nicht sagen", sagte Jochen Fritz. Andreas Debus meinte: "Ich gehe davon aus, dass ein Quadratmeter Edelstahlbecken bei allen Planern gleich viel kostet. Aber es gibt optionale Dinge, die man dazu buchen kann. Man kann nur billiger planen, wenn man gewisse Dinge weglässt. Bei der Planung der Kollegen fehlen beispielsweise der Spülwasserbehälter, der Schlammwasseraufbereitungsbehälter und anderes, Anlageteile zur Optimierung des Betriebs, Dinge die man nicht braucht, um Wasser einfach in einen Kreislauf zu pumpen, die aber die Betriebskosten auf lange Sicht reduzieren. Wir sind in unseren Planungen einfach weiter und diese Bausteine sind bei uns schon enthalten. Auch Umkleiden und Sanitäranlagen fehlen bei der BI-Planung noch."

"Wir hätten uns viel Diskussion erspart, wenn wir das gewusst hätten. Anscheinend lag unsere Planung dem Büro Kannewischer vor, anders herum war das nicht der Fall", merkte Fritz an. Gunnar Lehmann vom Architekturbüro Lehmann meinte, dass er keine Informationen zurückgehalten hätte, wenn ihn jemand um sie gebeten hätte. "Die BI kommunizierte mit uns in keinster Weise", sagte er. Debus schränkte ein: "Eine abgeschlossene Technikplanung geben wir angesichts des starken Konkurrenzkampfs in der Branche nicht heraus", gab er zu.

Wasserfläche

Thomas Waldenspuhl ging auch noch auf die unterschiedlichen Größen der Wasserflächen ein. "Maximale Wasserfläche unter der Bedingung der Optimierung der Wasseraufbereitung" sei bisher das Credo gewesen. Nun fragte er, wie es zu den unterschiedlich großen Flächen in den Planungen komme. Debus sagte: "Wir haben genaue Analysen des Badegastverhaltens und Statistiken der Berechnung zu Grunde gelegt. Man muss sagen: An Spitzensommertagen gibt es immer zu wenig Wasser- und Liegefläche. Aber nur an etwa zwölf bis 13 Tagen im Jahr kommen mehr als 1000 Besucher ins Freibad." Mit diesen Vorgaben seien sie auf die 797 Quadratmeter große Fläche ihres ersten Entwurfs gekommen.

"Solche Studien zur Berechnung der Wasserfläche kosten mehrere 10 000 Euro und bedürfen einer enormen Menge an Daten. Mit der Zeit und dem Budget, das uns zur Verfügung stand, war das nicht zu leisten. Unser Input waren nur die Spitzenbesucherzahlen", sagte Jochen Fritz.

Franz-Josef Wölfle (Grüne Liste) betonte, dass er als Hobbyschwimmer sich bereits von den 50-Meter-Bahnen verabschiedet habe und fragte die Mitglieder der BI, wie wichtig diese ihnen seien. "Unser Anliegen war es, ein Schwimmbad zu schaffen, bei dem für alle Altersgruppen etwas dabei ist", antwortete Marco Schwab als Sprecher der Sprecher.

Bürgermeinungen

Aus den Reihen der Einwohner gab es ebenfalls einige Anmerkungen. "Für wen wollen Sie das Bad bauen?", wandte sich eine Bürgerin an die Gemeindeverwaltung. "Familien mit Kindern kommen dann jedenfalls nicht mehr. Aber auch bei der Fritz-Planung kann man nicht mehr schwimmen. Von der einen Seite springt es, da rutscht es." Ein anderer meinte: "Die Badegastzahlen steigen nur mit einem attraktiven Bad und das wird es nur, wenn wir flexibel bleiben."

Planerwechsel

Angesprochen auf einen möglichen Planerwechsel meinte Bürgermeister Wöhrle, dass er nach einer Rücksprache mit der Architektenkammer und der Gemeindeprüfanstalt davon ausgehe "dass das relativ nicht geht". "Und wenn, dann nur mit der Einschränkung, dass das Verfahren komplett neu gestartet wird", so Wöhrle. In diesem Zusammenhang erinnerte er daran, dass der Baubeginn für das Ganzjahresbad für den 30. Juni 2017 vorgesehen sei und von diesem eine Förderung abhänge.

Für das weitere Vorgehen in Bezug auf das Freibad wurde ein Treffen mit der BI geplant, eine Entscheidung wird für die Ratssitzung am 17. Oktober angepeilt.