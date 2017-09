Hausach "Die Kommune muss den Wandel begleiten"

Eine Kombination aus Maßnahmen: zum Beispiel Bildungschancen für alle, Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Hausach ist auf gutem Weg, mit der Gemeinschaftsschule erfolgt eine weitere Sicherung des Bildungsstandortes. Die Kinderbetreuung wird weiterhin bedarfsorientiert gesteuert werden. Der Erwachsenenbildung wird eine immer größere Bedeutung zukommen. Berufsbegleitende Angebote in Wohnortnähe halte ich daher für sinnvoll und können durch die Stadt unterstützt werden. Für das Studium oder die Ausbildung ziehen junge Menschen weg, deren Rückkehr hängt auch von der Lebensqualität im Ort ab. Diese weiter zu verbessern, sehe ich ebenfalls als eine Hauptaufgabe.

Wie könnte dem demografischen Wandel begegnet werden?

Die Kommune kann und muss den Wandel begleiten. Der lokale Einfluss auf die Bevölkerungsentwicklung ist jedoch begrenzt. Ausbau der Kinderbetreuung, Anpassung der Schulstrukturen, Schaffung altersgerechten Wohnraums, Herstellung von Barrierefreiheit im öffentlichen Raum sind Maßnahmen, um Auswirkungen des Wandels aufzufangen. Der Druck auf die Sozialsysteme wird wachsen. Sollte die Altersarmut zunehmen, muss die Stadt reagieren, zum Beispiel durch Förderung des sozialen Wohnungsbaus. "Best Ager" und Senioren sind aber auch eine wichtige Zielgruppe für Handel und Dienstleister, so dass sich für diese Bereiche durchaus Chancen aus dem Wandel ergeben.

Wie beurteilen Sie die Entwicklung des Kinzigtalbads?

Das Kinzigtalbad halte ich aufgrund der interkommunalen Zusammenarbeit für ein Leuchtturmprojekt im ländlichen Raum. Die Umgestaltung des Hallenbades zu einer Erholungs- Spiel- und Sportstätte ist für das Kinzigtal eine tolle Ergänzung des Angebots. Die bereitgestellten Fördermittel zeigen, dass dies auch außerhalb des Kinzigtals so gesehen wird. Ich bin den Akteuren in allen beteiligten Gemeinden dankbar, dass das Projekt, trotz aller Diskussionen im Vorfeld, nun auf dem Weg ist. Es liegt noch einiges an Arbeit vor uns, aber ich bin überzeugt, und werde mich mit allem dafür einsetzen, dass das Kinzigtalbad eine Erfolgsgeschichte wird.

Wie könnte die Hausacher Innenstadt attraktiver werden?

Seit Januar 2017 liegt das städtische Entwicklungskonzept "Hausach 2013" vor, in dem Ziele formuliert und Maßnahmen aufgezeigt werden. Es beteiligten sich mehr als 200 Einwohner in Workshops und etwa 500 Einwohner nahmen an der Bürgerumfrage teil. Mehr Aufenthaltsflächen, Reduzierung der Verkehrsbelastung, Sanierung der Bestandsgebäude sind Beispiele innerstädtische Maßnahmen, die Eingang in das Konzept fanden. Ein Einzelhandelskonzept liegt seit längerem vor. Das Sanierungsgebiet Altstadt schafft Anreize, der Kaplaneigarten wurde angelegt. Es mangelt nicht an Ideen. Nun gilt es, mit Schwung an die Umsetzung zu gehen und das werde ich tun.