Hausach Die Kasse gleicht dem Klimawandel

Manfred Wöhrle, der sein Amt als Bürgermeister im Dezember abgibt, betonte die Wichtigkeit der Fasent für Hausach, aber auch dass sein Bemühen um diese nicht seine allein war. "Ich habe versucht, die Fasent im Rathaus zu etablieren und die Mitarbeiter zu involvieren. Wir haben einen jedes Jahr einen tollen Fastnachtsauftakt im Rathaus erarbeitet, insofern ist der Orden nicht nur für mich, sondern auch für die Mitarbeiter."

Nicht nur Koppelstätter und Wöhrle wurden in ihrer bisher bekannten Funktion verabschiedet. Auch Rainer Allgaier schied aus dem Narrenrat aus. Er wurde in Anerkennung an seine geleisteten Verdienste zum Ehrennarrenrat ernannt.

Narrenvater Bernd Rößler stellte sich zur Wiederwahl und wurde einstimmig im Amt bestätigt. Gleiches galt für Sekratarius Daniel Sonntag. Thomas Stötzel stellte sich als Säckelmeister nicht wieder zur Wahl, als sein Nachfolger wurde Michael "Mäx" Armbruster bestimmt. Auch die Blauen wurden en bloc wiedergewählt. Ihre Reihen ergänzt ab sofort Eugenio Agüera Oliver. Nachdem auch die beiden Kassenprüfer Ewald Jonat und Claus Volk ihren Hut genommen hatten, wurden Tanja Wöhrle und Jörg Rexter als Nachfolger bestimmt.

Sehr traurig waren die Narren darüber, dass Lothar "Matsch" Marschner und Hubert Heizmann, fortan nicht mehr die Elfemeß anführen werden. An ihrer statt wird Thomas Stötzel, der gerade als Säckelmeister abgetreten ist, die langen Reihen der als Handwerker verkleideten Narren am Rosenmontag durch die Hausacher Straßen und Wirtschaften führen.

Gespannt hatten alle bis zum Schluss auf das Motto der Fasent 2018 gewartet. Wohl in Anlehnung an die kommenden Bautätigkeiten um Kinzigtalbad – der Spatenstich erfolgt am heutigen Montag – und die Erweiterung der Graf-Heinrich-Schule wird es 2018 "In Huse, do wird kräftig gebaut. E Narr, der sich ebb’s Größ’res traut" lauten, wie Sekretarius Daniel Sonntag verkündete.

Burgerhut: Christian Lauble, Alexander Maier, Ludwig Schmid, Harald Wagenmann, Harald Schermer, Christian Wiederhöft und Raphael Janz

Brunnentaler: Margarete Franz, Kerstin Harter, Carmen Agüera Oliver, Anneliese Heizmann und Birgit Dorner

Ochsenkopf: Carmelo Agüera Oliver, Frank Baumann, Ingo Franz, Tanja Mantel, Konrad Schmider und Konrad Schmid

Zunftorden: Waltraud Rössler, Gerhard Koppelstätter und Manfred Wöhrle