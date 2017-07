Hausach "Der Zeitpunkt ist gerade richtig erwischt"

Die Kundenberatung überlässt die Apothekerin künftig ihren beiden Nachfolgern und widmet sich verstärkt kulturellen Dingen. "Ich werde jetzt erst einmal den Leselenz genießen", freut sie sich. Auch Reisen plant sie, beispielsweise gemeinsam mit ihrem Mann zum Sohn und den Enkelkindern in die Ukraine oder zu einem ihrer drei Patenkinder nach Afrika.

Am Ende der stressigen Übergabetage heißt es jetzt aber erst einmal Abschied nehmen von der Apotheke und von den vielen Kunden, die Neumaier teilweise über Jahrzehnte betreut hat.

Bei der Übergabe selbst ist Teamarbeit angesagt: Zum einen mit den vier Angestellten, die alle übernommen werden, und zum anderen auch unter den beiden Nachfolgern. Das dürfte bei Regina Alber-Wiedmaier und Michael Rapp gut funktionieren. Beide haben an Baden-Württembergischen Universitäten Pharmazie studiert und ihr Staatsexamen abgelegt, beide wohnen mit ihren Familien seit vielen Jahren in Kirnbach beziehungsweise Wolfach und beide haben bei ihren Einsätzen als Urlaubs- oder Krankheitsvertretungen zahlreiche Apotheken in der Ortenau und sogar im Kinzigtal kennengelernt. Bei einem solchen Vertretungseinsatz in der "Apotheke zur Eiche" wurde Rapp, der zuvor 16 Jahre lang Pächter einer Apotheke in Schramberg-Sulgen war, von Neumaier gefragt, ob er sich vorstellen könne, die Apotheke zu übernehmen. "Ich habe mir überlegt, ob man sie nicht zu zweit führen könnte und meine Kollegin, die ich von Seminaren und Fortbildungen kannte, darauf angesprochen", so Rapp. Zu zweit seien sie zeitlich flexibler, können auf Urlaub, Krankheit entsprechend reagieren und auch mal einen privaten Termin wahrnehmen.

Die definitive Entscheidung, die Apotheke zukünftig gemeinsam zu führen, fiel dann vor ungefähr einem Monat. Wichtige Argumente für eine Übernahme waren nicht nur die Nähe zum Wohnort oder der große Kundenstamm. "Es wäre schade gewesen, wenn eine derart lange existierende und renommierte Apotheke geschlossen worden wäre. Zudem können wir die vier Fachangestellten übernehmen und von ihren langjährigen Erfahrungen profitieren", nennt Rapp weitere Gründe für die Entscheidung.

Natürlich sei die Selbstständigkeit eine Herausforderung, meint Alber-Wiedmaier, "aber ich freue mich schon auf die neuen Kunden und die Arbeit mit dem Team." Die Vorbereitungen für die Übergabe seien langwierig und anstrengende gewesen. Um so mehr freue sie sich, "nun endlich loslegen zu können".

Montag: 8 bis 12.30 Uhr,

14.30 bis 18.30 Uhr

Dienstag: 8 bis 12.30 Uhr,

14.30 bis 18.30 Uhr

Mittwoch: 8 bis 12.30 Uhr,

14.30 bis 18 Uhr

Donnerstag: 8 bis 12.30 Uhr, 14.30 bis 18.30 Uhr

Freitag: 8 bis 12.30 Uhr,

14.30 bis 18.30

Samstag: 8 bis 12.30 Uhr

Sonntag: geschlossen