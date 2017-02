Hausach Der Virus, der sich Fasent nennt

Hausach. Zum sage und schreibe 40. Mal nehmen in diesem Jahr die Narren des FC Hauserbach am Fasentsumzug in der Stadt unter der Burg teil. "Uns gibt es aber schon seit 1976", erzählt Maria Spinner. Sie selber habe erstmals 1980 als Jugendliche mitgemacht. Da 1991 deutschlandweit die Karnevals-, Faschings- und Fastnacht-Umzüge wegen des Zweiten Golfkriegs abgesagt wurden, feiern die Hauserbacher eben im 41. Jahr ihres Bestehens ihr 40. Jubiläum als Umzugs-Teilnehmer, so Alfons Klausmann, der seit dem Jahr 1985 dabei ist.

Der FC Hauserbach war ursprünglich eine Gruppe von Freunden, die sich am Wochenende zum Fußballspielen trafen. 1976 nahmen sie mit gerade einmal vier Personen am Umzug teil. Aus den Anfangsjahren gehört bis heute noch Bernd Baumann zur Truppe. In diesem Jahr sind die Hauserbacher mit 30 Personen dabei. "Wir sind Nachbarn und kommen alle aus dem gleichen Tal", erklärt Spinner.

Als Marsmännle (1989), Chinesen (1990) oder auch einmal als Schweinchen waren die Hauserbacher bereits verkleidet. Die Vorbereitung für die Fasent gehen meistens nach Weihnachten los: Motto finden, Wagen bauen und Kostüme nähen – all das braucht natürlich Zeit. "Aber der Fasents-Sonntag und der Umzug motiviert", betont Spinner. Gibt es eine besondere Anekdote aus den vergangenen Jahren? "Nein, alles war außergewöhnlich", sind sie und Klausmann sich einig.