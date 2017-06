Hausach Der schwarze Balken und die weißen Blätter

In diesem Rahmen freute er sich besonders, dass der Leselenz in diesem Jahr das erste Mal einen Literaturpreis vergeben kann. Er ist mit 5000 Euro dotiert und wird von der Thumm-Stiftung gestellt. Preisträger Finn-Ole Heinrich wird "kinderleicht und lesejung" am 7. Juli eröffnen.

"Die Freiheit des Worts, das Vermitteln von Literatur und Sprache war mir immer wichtig, gerade an Kinder", war mir immer wichtig. Das sei in der heutigen Zeit mit Blick auf die Verhältnisse in der Türkei und auch die USA von besonderer Bedeutung.

Die von Oliver angekündigte literarische Überraschung entpuppte sich dann als eine von ihm vorgetragene Kolumne, die er für seine Kollegin Asli Erdogan geschrieben hatte. Diese war für ihre nicht-politischen Kolumnen verhaftet worden. Diese wurden dann aber von Kollegen aus dem Untergrund weiter geführt. Einer von ihnen war Oliver, der eine poetische Kolumne verfasste. Diese wurde in der Türkei publiziert, später auch in der Tageszeitung Taz. In ihr thematisiert Oliver seine "Angst vor dem schwarzen Balken", vor der Zensur und die "Macht der weißen Blätter". Manchmal verteile ich weiße Blätter", las er vor "Auf diesem Blatt steht Hoffnung, steht Freiheit, steht Leben! ›Ich kann aber nichts lesen‹, erwidern manche. ›Ja‹, antworte ich. ›Du musst die Wörter selber schreiben. Mit den Augen ­schreiben. Dann vergisst du sie nicht!‹". "Diese weißen Blätter dürfen wir uns nicht nehmen lassen", appellierte Oliver am Ende. In diesem Sinne war sein Geschenk an alle Freunde, Unterstützer und Spender des Leselenzes ein Blatt weißes Papier.

Alles in allem benötigt der Leselenz einen Etat von 150 000 Euro, der durch Sponsoren, Stiftungen und Spenden finanziert wird. So übernimmt beispielsweise die Neumayer-Stiftung 45 000 Euro. Der Förderverein treibt pro Jahr etwa 40 000 Euro Spenden ein, die Beitragssumme der Mitglieder beträgt etwa 5000 Euro. Die Stadt Hausach beteiligt sich mit einem Festbetrag von 17 500 Euro und 10 000 Euro an Sachleistungen.