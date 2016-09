Hausach "Der Mensch ist der Experte für seine Krankheit"

Hausach. Der Austausch mit Mitbetroffenen kann Krankheit oder Probleme lindern – viele suchen diesen in Selbsthilfegruppen und finden dort Verständnis und Mitgefühl. Im Kinzigtal soll jetzt das "selbsthilfefreundliche regionale Netzwerk" entstehen. Dass auch andere alkoholabhängig sind, unter Spielsucht leiden, schwer über den Tod eines nahestehenden Menschen hinwegkommen, eine chronische Krankheit akzeptieren müssen oder aufgrund von Ängsten kaum am Sozialleben teilnehmen, ahnen zwar viele Betroffene solcher Leiden. Doch Rettung bringt häufig der direkte Kontakt mit anderen in einer Gruppe. Dort gibt es Erfahrungsaustausch, Anregungen, Mitgefühl und einfach Kontakt. "Nichtbetroffene können nur bis zu einem bestimmten Punkt Verständnis für das Leiden anderer aufbringen", sagt Héctor Sala von der Kontaktstelle für Selbsthilfegruppen beim Landratsamt in Offenburg, "unter den Betroffenen selbst ist das gegenseitige Verständnis dagegen von vornherein gegeben."