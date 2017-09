Hausach "Der Erfahrungsschatz ist gewachsen"

Hausach. "Knapp 24 Prozent sind nicht einmal in der Nähe dessen, was ich mir erhofft hatte", erklärt Silzer, der seinen Humor trotz dieses Resultats nicht verloren hat. Auf Nachfrage, was denn stattdessen sein Wunschergebnis gewesen wäre, antwortet er lachend: "Natürlich 50 Prozent", ergänzt aber ernst: "Ein Stimmenanteil auf Augenhöhe des wahrscheinlichen Wahlsiegers wäre schon schön gewesen." Am Sonntagabend hatte Silzer offen zugegeben, dass er "maßlos enttäuscht" sei, aber, wie er gestern sagte, "das ist eben der Wählerwille und den muss man akzeptieren".

Am Wahlabend hatte er dem Schwabo gegenüber erklärt, die Erfahrung habe ihn gelehrt, bei solch wichtigen Entscheidungen wie der, ob er im zweiten Wahlgang noch einmal antritt, besser eine Nacht drüber schläft. Danach und nach einem "intensiven Gespräch" mit seiner Frau sei die Entscheidung gefallen, die Bewerbung zurückzuziehen, erklärte er gestern im Gespräch mit dem Schwabo.

Bereuen tut er den Schritt, sich als Hausacher Bürgermeister zu bewerben, aber trotz des für ihn enttäuschenden Ergebnisses nicht – "keine Sekunde", wie er betont. "Es war eine hochinteressante, positiv besetzte und intensive Zeit", fasst Silzer seine Erfahrungen als Kandidat zusammen. "Ich habe viel Zuspruch erhalten, auch emotional." Aus diesem Grund empfindet er diesen Abschnitt seines Lebens auch als "schön – bis auf das Ergebnis natürlich." Dennoch habe er in der Zeit auch viel gelernt. Die in den neun Monaten gesammelten Erfahrungen fließen jetzt alle in meinen persönliche Erfahrungsschatz ein. Ich bin um viele Erlebnisse reicher, aber es ist nicht so, dass ich aufgrund dieser jetzt mein ganzes Leben über den Haufen schmeißen werde."