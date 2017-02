Hausach Dem Abenteuer auf der Spur

Reiner Harscher, der in den vergangenen 30 Jahren 52 Mal, auch immer wieder in Begleitung seiner Frau Karin, die Welt bereiste, hatte dabei eigentlich nie ein bestimmtes Ziel vor Augen. Aber er ist überall dort gewesen, wo man vor Faszination den Atem anhält, sei es in der Südsee, auf den Galapagos-Inseln, in Kanada, Alaska, Afrika, Patagonien, Indien, Kleinasien oder Südostasien.

Start in Kleinasien

"Wir beginnen unsere Reise heute Abend an einem Ort, wo die Menschheit eine zweite Chance bekam, nämlich in Kleinasien", sagte Reiner Harscher, nachdem Medienprofi Michael Hoyer nicht nur ihn sondern auch die Gäste begrüßt hatte. Am Fuße des Ararat, dem höchsten vulkanischen Berg der Türkei, ging es als erstes auf die Suche nach dem biblischen Mythos der Arche Noah. Kurz darauf schwebten die Zuhörer im Korb des Heißluftballons über den faszinierenden Mosaiken der Tuff- Berge Kappadokiens mit seinen ins Gestein gehauenen Wohnungen, Kapellen und Mönchszellen.

Shetland und Sizilien

Nach einem Abstecher in den nördlichen Polarkreis, der mit atemberaubenden Sonnenuntergängen und norwegischen Fjorden punktete, sah man, wie sich abertausende Basstölpel im Wind um die Felsen der Shetland-Inseln gleiten ließen. In Sizilien wurde dann Kultur mit den Farben des Meeres gemischt. Beeindruckend waren vor allem die Bilder der Karfreitagsprozession "Misteri in Trapani".

Totemschnitzer

Auf dem 51. Breitengrad ging es dann hinüber an die mystisch-feuchte Westküste Kanadas. Dort, wo der Wald mit dem Wasser um Raum wetteifert, besuchte Harscher einen Totem-Schnitzer. Der Blas der vorbeischwimmenden Schwertwale wurde zu sprühendem Silber, als der Friedrichsdorfer mit dem Seekajak im pazifischen Ozean paddelte. Die Aufnahmen des Mount Assiniboine, dem "Matterhorn of the Rockies", sorgte genau wie die vom Canyonland-Nationalpark und die von den vom Wetter gegerbten Gesichtern der Navajo-Indianer für Gänsehaut pur.

Prärie, Berge, Flüsse

Weite Prärie, majestätische Berge, rauschende Flüsse und Wüstenlandschaften, reiches Kulturerbe, Indianerkunst oder Dinosaurier-Fossilien – Colorado, der höchstgelegene Staat Amerikas, beeindruckte, ebenso mit seiner unglaublichen Vielfalt in der Tier- und Pflanzenwelt: "Ein unglaubliches Spiel der Ewigkeiten sind für mich die unglaublichen Felsengebilde gewesen. Dort will man den Atem anhalten und 1000 Jahre bleiben", erzählte der Vielgereiste von seinen Eindrücken.

Schnaps und Opium

Nach dem Sprung ins asiatische Burma, wo man unter anderem flinke Bauern beim Reispflanzen beobachtete, blieb vor allem,der durch das Aufkleben von Goldplättchen der Pilger, immer dicker werdende riesige Buddha im Mahamuni Tempel in Erinnerung. "Der Palmenschnaps, den ich bei einem Bauern probierte, hat ein bisschen wie Sprit geschmeckt", witzelte Harscher. Opium aus der Hand des Gastgebers schlürfen musste er nach dem Besuch des Taj Mahal in einem abgelegenen indischen Dorf. "Wir haben einen wunderbaren Nachmittag verbracht", gestand der Abenteurer grinsend.

Tiere als Farbtupfer

Nach der Pause wurde ausschließlich die Nordhalbkugel bereist. Als einen Hotspot bezeichnete Harscher die fesselnde und an die Schöpfung erinnernde Welt der Galapagos-Inseln, wo die Farben grau und schwarz dominieren und Tiere als Farbtupfer fungieren. Lachend hatten die Zuschauer den schnäbelnden Balztanz der Albatrosse auf Espanola beobachtet. In Patagonien begeisterten die Gauchos, die auf Pferden ihre Schafherden im Zaum hielten.

Der Altiplano mit seinen Häusern aus Salz sowie die Geysire von El Tatio waren weitere fotografische Sternstunden. Im südlichen Afrika sorgten die Momentaufnahmen von riesigen Blütenmeeren, die bis zum Horizont reichten, für Furore. Als wahres Traumziel entpuppten sich zum Schluss die Südseeinseln von Französisch Polynesien im Pazifik.

Mit lang anhaltendem und großem Applaus belohnte das begeisterte Publikum die gut zweistündige Multivisionsshow "Paradies Erde" von Reiner Harscher.