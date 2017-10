Hausach "Das wichtigste ist das Loslassen"

Hausach. Mario Goldstein zeigte in der voll besetzten Hausacher Stadthalle beeindruckende Bilder, die mit Filmsequenzen und Musikeinspielungen eine zweite Erzählebene schufen.

"Wer den Blick in die Ferne richtet, bereist einen Teil seines Selbst", war auf der großen Leinwand zu lesen, bevor Veranstalter Michael Hoyer begrüßte: "Früher hat man sich die Geschichten am Lagerfeuer erzählt, heute macht man das in großen Hallen mit atemberaubenden Bildern."

Diese präsentierte Goldstein in Verbindung mit seinen ganz persönlichen Erfahrungen auf der Suche nach der Freiheit. Am Anfang habe er sich die Frage gestellt, ob es möglich sei, aus dem Hamsterrad der Gesellschaft auszusteigen. "Die Uhr des Lebens tickt, die Zeit scheint uns davon zu laufen. Doch sind wir heute überhaupt noch in der Lage, die Geschwindigkeit herauszunehmen?"