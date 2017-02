Hausach Damen sind entzückt: Obama statt "Gelama"

Hausach. Der noch amtierende Bürgermeister Manfred Wöhrle war nicht übermäßig begeistert davon, den Rathausschlüssel abgeben zu müssen. "Das passt mir gerade gar nicht", gab er vor den im Sitzungssaal versammelten Narren zu. Es gäbe noch so viel zu tun, gerade in Hinblick darauf, einen geeigneten Nachfolger zu finden. Aus diesem Grund bekämen die Narren nur den Ersatzschlüssel, kündigte Wöhrle an. Er versprach aber, den Narren treu zu bleiben und dass er sich darum kümmern werde, dass sein Nachfolger die Fasent genau so wie er pflegen werde. Dann beendet er seine Rede – zum letzten Mal, wie er ein wenig traurig betonte – mit einem dreifachen "Narri".

Danach begrüßte Hartmut Märtin als Moderator alle zum Zauberfestival – passend zum Motto der diesjährigen Fasent "Simsalabim, aus alt wird neu, mir bliebe unsrer Fasent treu. Mit viel Abrakadabra zauberte der Bürgermeister mit Unterstützung Märtins das Kinzigtalbad herbei – das war zwar aus Plastik und nur eine Quietscheente und eine Barbie fanden darin Platz, "aber es hat sogar eine Drei-Becken-Lösung", merkte Märtin an. Wöhrle durfte das Bad feierlich mit einer Gießkanne auffüllen.

Schließlich trat Ulrike Tippmann auf – oder wie sie angekündigt wurde: Ulli Tipp, die "Rathausmaus aus dem Zauberhaus". Bis Dezember werde ein neuer Bürgermeister für Hausach verzweifelt gesucht, sagte sie, denn "Kinzigtal auf, Kinzigtal ab, gibt einer ums andere den Löffel ab", sagte sie und bemerkte sofort ihren Versprecher. "Das Zepter, das Zepter ab", korrigierte sie, während die Narren grölten. Die "Rathausmaus" ließ sich aber nicht aus dem Konzept bringen und machte sich daran, einen neuen Bürgermeister herbei zu zaubern. Ein Frauenversteher müsse es sein, ein richtiger Hingucker und sowieso ein echter Kerl. Der überdimensionale Hut, den ihre beiden Assistentinnen inzwischen hinein gerollt hatten, spuckte aber keinen solchen aus. Stattdessen stürmte Donald Trump den Sitzungssaal. "Huse first und Frauen an den Herd", skandierte er. "Ach du Schreck, da ist mir der Zauber verreckt", bemerkte Ulli entsetzt. Trump als neuen Schultes? Das ließen sich die Hausacher nicht bieten und jagten das "Trumpeltier" zum Teufel. "Zaubermaus" Ulli startete einen zweiten Versuch und tatsächlich: Dem Hut entstieg Barack Obama. Die Damen des Rathauses waren entzückt. "Jetzt gibt’s bestimmt keine Gelama, welcome Obama", freute sich auch die Zauberin. Der zeigte sich ebenfalls begeistert. Er meinte: "Huse, yes, we can Fasent!" und fügte hinzu: "Ick bin ein Berliner", um dann herzhaft in einen solchen hineinzubeißen.