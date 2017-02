Hausach "Da stellen sich mir die Nackenhaare auf"

Hausach. Für den im Oktober des vergangenen Jahrs gewählten Thomas Schneider (wir haben berichtet) war es die erste Sitzung, an der er nicht als Gemeinderat teilnahm, sondern sie als Bürgermeister leitete. Seit Januar ist er offiziell im Amt. "Der Balkon war nie offiziell im Rat gewesen. Und nachdem ich die Pläne gesehen habe, habe ich den Bau gestoppt", so Schneider. Der ehemalige Bürgermeister Armin Schwarz hatte die Arbeiten seinerzeit noch in die Wege geleitet.

Die ursprüngliche Idee sei es gewesen, auf den vorhandenen Sitzgelegenheiten, die bisher nur eine Richtung führten, den Blick ins Tal genießen zu können, berichtete Schneider. Das warf natürlich die Frage nach einer Absutzsicherung auf. Nach den Sitzquadern sollte ein Geländer zur Sturzsicherung angebracht werden. Das Problem hierbei sei allerdings, dass dieses Geländer direkt nach der Sitzkante beginne, und Kinder sich auf die Quader stellen und dann über das Geländer fallen könnten. Eine Alternative wäre es, die Hecke, die im hinteren Bereich bis ans Ende des Platzes gezogen wurde, weiter nach vorne zu führen. "Irgendetwas müssen wir machen", betonte Schneider und verwies auf Beobachtungen beim ersten Fischerbacher Weihnachtsmarkt, bei der sich in Verbindung mit Kindern gefährliche Situationen gezeigt hätten. Die bisherigen Bau-Ausgaben belaufen sich laut Schneider auf etwa 4500 Euro. Es fehle noch die Konstruktion aus Metall und der dazu gehörige Holzbelag. "Jetzt lautet die Frage: Brauchen wir das wirklich?", warf Schneider in den Raum. "Vom Platz her würde das auch ohne Balkon reichen." Mit der Beauftragung der Firmen seien Tatsachen geschaffen worden, wenn man alles zusammenrechnen würde, kämen zu den bisherigen bestimmt noch einmal 10 000 bis 12 000 Euro hinzu. Schneider verwies auch auf die historische Treppe und das verschnörkelte Geländer, das mit einer modernen Stahlkonstruktion kombiniert werden würde.

Klaus Schmieder (CDU) fragte, ob die Kosten für die Sanierung des Kirchenumfeld bisher im Plan seien und sagte desweiteren: "Ich halte nichts davon, schlechtem Geld noch einmal gutes hinterherzuwerfen. Wenn innerhalb des Finanzierungsplans noch Geld übrig wäre, könnte ich mich aber mit der Idee anfreunden." Nichtsdestotrotz lobte er Schneiders Vorgehen, den bau zu stoppen. Verwaltungsleiterin Claudia Schmid erwähnte in diesem Zusammenhang, dass es aufgrund des Doppelhaushalt 2015/16 noch keinen Ansatz für das Kirchenumfeld gebe.