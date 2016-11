Hausach "Da kommt noch einiges auf uns zu"

Hausach. Bei einem ähnlichen Gespräch vor einem Jahr hatte Frei überrascht festgestellt, dass ein Großteil der Migranten, die zu Beratungen kommen, aus EU-Staaten stammt. Das habe sich laut Günter Waidele als Vertreter der Migrationsberatung für erwachsene Zuwanderer (MBE) nicht geändert, nur seien viele Zuwanderer aus Syrien hinzugekommen. Bei diesen sei die Beratung aufgrund kultureller Unterschiede viel zeitaufwändiger. Ein weiteres Problem sehe er in der sich immer schneller ändernden Gesetzeslage, was manchmal den Eindruck von Aktionismus aufkommen ließ.

"Was wir vor allem nicht verstehen, ist das neue Gesetz zur Wohnsitzauflage", erklärte er. Nach diesem dürfen auch anerkannte Flüchtlinge ihren Wohnsitz nicht wählen, so lange sie ihren Lebensunterhalt nicht selbst bestreiten können. "Aus meiner Sicht macht das schon Sinn", meinte Thorsten Frei. "Migranten gehen natürlich dorthin, wo sie Freunde und Verwandte haben. Das Problem, das dabei entsteht, ist aber die Ballung von Migrantengruppen, was einen höheren Integrationsaufwand bedeutet." "Aber die Ausländerbehörde packt das nicht mehr", bemängelte Waidele und kritisierte damit auch allgemein den hohen Bürokratieaufwand, gerade in Bezug auf die Ausländerbehörde. "Das ist ein unheimliches Ablaufen. Es ist bisweilen sehr schwer, überhaupt jemanden ans Telefon zu bekommen."

Volker Halbe vom DRK kritisierte, dass der Betrag des Zuschusses bei der Finanzierung der Migrationsarbeit bisher immer gleich geblieben sei, während immer mehr Mitarbeiter hätten eingestellt werden müssen. Die Differenz sei dann aus eigener Tasche finanziert worden. "Der Eigenanteil beträgt mittlerweile 40 Prozent", so Halbe. Frei lobte die Migrationsarbeit: "Ich glaube, dass das Geld sehr effektiv eingesetzt wird." Es sei von enormem gesellschaftlichen Mehrwert, wenn jemand in Arbeit gebracht wird.