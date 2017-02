Hausach Bürgermeister ist ein beliebtes Opfer

Hausach. Angeführt von der Katzenmusik und gefolgt von den "Blauen", zog die Kolonne von Fußgruppen, Musikern und Wagen durch die Hausacher Innenstadt. Am Anfang des Zugs standen auch die Hansele und die Spättle mit ihrem Bachhisle. 48 Gruppen waren insgesamt dabei, darunter auch etliche aus den Umlandgemeinden. Sie alle trieben mit den Zuschauern Schabernack, verteilten Süßigkeiten, entführten das eine oder andere hübsche Mädchen oder ließen Konfetti auf die Schar am Straßenrand herab regnen. Ein besonders beliebtes Opfer war in diesem Jahr Manfred Wöhrle, für den es die letzte Teilnahme als Bürgermeister am Großen Umzug war. Er gibt Ende Dezember sein Amt ab.

Bereits die Katzenmusik holte Wöhrle von der Ehrentribüne hinunter; ein paar Meter musste der Bürgermeister ihnen folgen und auf ein Blechfass schlagen. Die Gruppe "Hausachs EAV", die als Frösche und Prinzessinen verkleidet war, krönte den scheidenden Schultes kurzerhand zum Prinzen. Die Gutacher Frauen waren als britische Royal-Guard dabei. Deren Queen machte Wöhrle formvollendet mit Handkuss seine Aufwartung.

Der FC Hauserbach, der in diesem Jahr zum 40. Mal am Großen Umzug teilnahm, hatte sich anlässlich dieses Jubiläums etwas Besonderes einfallen lassen: Als Teufel kostümiert hatten sie einen "flammenden" Wagen gebaut, auf dem eine drehbare Schaukel montiert war. Auf der wurden nicht nur ahnungslose Zuschauer durch die Luft gewirbelt, auch Bürgermeister Wöhrle wurde passend zu ihren Spruch "D Burgis kunnt hit in de Kessel, den hebts eh bald usem Sessel" Opfer der Teufel.