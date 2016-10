Hausach Bürgerinitiative zieht sich zurück

As Begründung für diesen Schritt führt die Bürgerinitiative (BIHA) "fehlende Schnittstellen im persönlichen Bereich zu Bürgermeister und Gemeinderat, in der Entwurfsplanung und Finanzierung" an. "Unser ehrenamtliches Engagement ist vorab getan, alles Weitere liegt nun in den Händen des Bürgermeisters, in den Händen des Gemeinderats und denen der Experten", schreiben Reinhard Welle und Marco Schwab im Auftrag der Initiative.

Nach Rückfrage des SchwaBos bestätigte Marco Schwab, dass die BI ihre Arbeit als erledigt ansieht, er wolle aber sonst nicht mehr sagen als in der Pressemitteilung steht.

Dort schreibt die BI, dass sie ihr Engagement insofern als Erfolg ansieht, dass sie "ein Bewusstsein und Sensibilisierung in der Bevölkerung für die Problematik der Schwimmbadplanung" geschaffen habe, was "für die demokratische Entscheidungsfindung wichtig ist." Außerdem rechne sie damit, dass positive Aspekte des BIHA-Entwurfs mit in die weitere Planung einfließen werden.