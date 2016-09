Hausach BIHA schreibt offenen Brief an Räte

Hausach. Die Bürgerinitiative Hausach (BIHA) nimmt darin Bezug auf eine E-Mail von Bürgermeister Manfred Wöhrle, die dieser am Freitag vor der Sitzung an alle Gemeinderäte verschickte. Sie diente der Vorinformation zum Tagesordnungspunkt drei "Freibadplanung" und liegt dem Schwarzwälder Boten genau so wie der offene Brief der BIHA vor.

Die Initiative schreibt in dem Brief, dass die Räte in der Mail gebeten würden, die Planung des Büros Fritz "kritisch zu hinterfragen", jedoch gleichzeitig dazu aufgefordert worden seien, "das Konzept von Lehmann schnellstens zum Beschluss gebracht werden müsse". "Als Argument wurde angeführt, dass das Büro Lehmann sonst Schadensersatzansprüche für einen entgangenen Gewinn geltend machen könnte, außerdem wäre ein Wechsel des Planers verfahrenstechnisch nicht mehr möglich, da das Büro Lehmann schließlich den Wettbewerb gewonnen hat", schreibt die BIHA weiter.

In der Gemeinderatssitzung nahm Bürgermeister Wöhrle Stellung zu den Vorwürfen und zeigte sich verwundert über den Brief, den er nicht verstehe und der Aussagen enthielte, "die einfach falsch sind", wie er sagte.