Hausach Befürchtetes Chaos bleibt bisher aus

Schnell mit der neuen Situation arrangiert haben sich die Radfahrer. Sie nutzen den Gehweg, da – so die überwiegende Antwort der Befragten – das Fahren auf der Straße derzeit zu gefährlich sei.

Das erhöhte Verkehrsaufkommen ist eine der negativen Folgen der Umleitung durch Hausachs Stadtzentrum, eine andere ist der deutlich erhöhte Lärmpegel. "So heftig habe ich mir das mit dem Lärm nicht vorgestellt", wundert sich Felix Burgert, der mit seinem Obst- und Gemüsestand in der Beerenzeit jeweils montags gegenüber der Burg-Apotheke steht, über die immense Geräuschkulisse. Von der Kundenfrequenz her heute schon ein wenig ruhiger als sonst. "Das dürfte auch mit daran liegen, dass die Parkplätze in unmittelbarer Nähe des Standes derzeit nicht benutzt werden dürfen." Etwas problematisch gestalte sich auch das Gespräch mit den Kunden. "Manchmal versteht man sein eigenes Wort nicht", so Burgert, der morgens bei der Anfahrt von Haslach bereits im Stau stand.

Wenig zuträglich dürfte der gestiegene Lärmpegel auch für die Gastronomen sein, die zur Hauptstraße hin im Freien bewirten. Das bestätigt auch Cruz Braganca, der vor der "Burgschänke" die von den Blumen in den Balkonkästen herabgefallenen Blüten zusammenfegt. Den in Lissabon geborenen Portugiesen wundert es zwar, dass die noch gar nicht so alte Fahrbahn bereits einen neuen Belag benötigt, gibt sich aber sonst gelassen.

Zugestellte Gehwege

Ein wenig erregter äußert sich dagegen eine zufällig vorbeikommende Radfahrerin. Die Behinderungen in der cirka vierwöchigen Bauphase sind für sie kein Problem ("da kann man nichts gegen machen, da muss man durch"), vielmehr sind ihr die oftmals mit Blumenkübeln, Angebotsschildern sowie Tischen und Stühlen zugestellten Gehwege seit langem ein Dorn im Auge. Das sei vor allem für die Schüler und ältere Menschen gefährlich. Da es in Hausach keine Bürgersteige gebe, würden Autofahrer bei Gegenverkehr nicht selten auf den Gehweg ausweichen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Verkehrssituation entwickelt, wenn Anfang Juli die B 33 komplett gesperrt und der gesamte Verkehr durch Hausach geleitet wird.

Grund für die Behinderungen in und um Hausach ist die Erneuerung des Fahrbahnbelags der B 33 im Bereich der Ortsumfahrung Hausach-Ost und Hausach-West. In der ersten Bauphase, die gestern begonnen hat und bis Ende der Woche dauert, wird der Verkehr aus Richtung Haslach über die Ortsdurchfahrt durchgeleitet, während der Verkehr aus Richtung Wolfach auf der B 33 an der Baustelle vorbeigeleitet wird. In der zweiten Bauphase, die am 3. Juli beginnt, wird die B 33 komplett gesperrt und der gesamte Verkehr über Hausach umgeleitet. Abgeschlossen sein sollen die Arbeiten laut dem Regierungspräsidium am 22. Juli.