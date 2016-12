Hausach Außergewöhnliche Reise

Vor über 30 Jahren hat Rosing mit Naturfotografien begonnen und 1992 dafür seinen Beruf als Krankpfleger aufgegeben. Seither arbeitet er als freiberuflicher Fotograf und ist von der Vielfalt des eigenen Lands begeistert. "Jedes Bild hat seine eigene Geschichte", versprach Norbert Rosing und verstand es geschickt, die Spannung auf das nächste Bild anhand seiner Erzählungen zu erhöhen.

Vor zehn Jahren hat Rosing von National Geographic einen großen Auftrag zum Fotografieren der deutschen Nationalparks erhalten. "Damals habe ich meinen Passat verkauft und mir einen Campingbus angeschafft. Beim größten Schneegestöber bin ich in Richtung Berchtesgarden gefahren, um das Älteste der Schutzgebiete zu fotografieren", erzählte er.

Was folgte waren Aufnahmen von Schloss Neuschwanstein, dem Königssee im Schnee, des Watzmanns aus verschiedenen Perspektiven und zweier Blümchen.

Hinter jedem Bild steckt eine eigene Geschichte

"Das ist eines der unspektakulärsten Bilder im Vortrag, aber eine tolle Geschichte", begründete Rosing die Auswahl. Nach Auskunft Einheimischer sollte er das optimale Jahr für Edelweiß erwischt haben – die über Nacht aber von einer dicken Schneeschicht bedeckt wurden.

"Dann habe ich halt eben das Wild fotografiert", erklärte der Fotograf lachend und zeigte einmalige Aufnahmen von Hirschen, Steinbock und Kühen, die sich von ihm wohl den Abgang aus den verschneiten Bergen ins Tal erhofft hatten. So wurde der Abend zur großen Bilder-Geschichte, in der eines überraschte: Manchmal dauert es zwei Jahre, bis das perfekte Bild zustande kommt – und manchmal reicht der glückliche Zufall, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein.

Die intensiven Jahreszeiten seien das Besondere an unseren Breitegraden, befand Norbert Rosing und bestach mit einzigartigen Naturphänomenen, die nur in ganz bestimmten Konstellationen zu sehen sind. Eine ganz große Naturperle sei für ihn die sächsische Schweiz, in der man für ein gutes Foto allerdings auch ’mal um vier Uhr morgens aufstehen müsse.

"Manchmal liegen Jahre zwischen zwei Aufnahmen, manchmal passt einfach alles und manchmal erübrigt sich ein Motiv auch von ganz alleine", erklärte Rosing. So sei er drei Wochen lang an der Nordseeküste unterwegs gewesen und habe am Ende nur fünf brauchbare Bilder erhalten, dafür seien ihm in der Lüneburger Heide einzigartige Aufnahmen gelungen. Mit Bildern vom Wattenmeer, Muschelbänken und Starenschwärmen mit 650 000 Tieren verabschiedete sich der Naturfotograf.