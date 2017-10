Hausach Aufbruchstimmung bei Hengstler

Hausach. "Ich glaube, wir haben sowohl für unsere Mitarbeiter, als auch die Firma eine gute Lösung hinbekommen", äußerte sich der Geschäftsführer von Hengstler-Hydraulik, Andreas Riem, zufrieden mit dem jetzt erzielten Verhandlungsergebnis, das seinen Aussagen nach mittlerweile in trockenen Tüchern ist. Die Verkaufsabsichtserklärung sei unterschrieben worden und über die noch offenen Fragen sei man sich mit dem Käufer einig geworden. Der Kaufvertrag sei beim Treffen am 27. September in Hausach durchgesprochen worden. Jetzt fehle nur noch die Unterschrift, die "so schnell wie möglich" erfolgen soll, so der Geschäftsführer, der diese Funktion auch in der neuen Firma übernehmen wird, wie er gestern in einem Pressegespräch in Hausach bekannt gab. Ebenfalls am 27. September habe die Geschäftsleitung den Betriebsrat und die Mitarbeiter über die aktuelle Situation informiert. Allerdings sei der Verkauf zu diesem Zeitpunkt bereits ein offenes Geheimnis gewesen.

Millionen-Investition

Der Firmenübergang soll dann zum Jahreswechsel vollzogen werden. Als Stichtag ist der 1. Januar 2018 anvisiert. "Wenn es mit der IT gut läuft, kann es auch der 1. Dezember werden , aber es gibt halt viele Daten zu verändern", warnt Riem vor zu großem Zeitdruck.