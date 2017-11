Hausach Auch der stumme Ruf ist zu hören

Einen musikgeschichtlich großen Sprung machte das Konzert vom Barock in die Romantik mit Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809 bis 1847). Die Romantik habe der fortschreitenden Vernunft und Säkularisierung etwas entgegensetzen wollen, und wollte dies mit nicht weniger als der "Verzauberung der Welt" erreichen. Mendelssohn selbst war überzeugter Protestant, ließ sich beim Komponieren von der katholischen Liturgie inspirieren. Damit war er ein Vorreiter der Ökumene. Sein "Verleih uns Frieden gnädiglich" präsentierten die Chöre routiniert, aber trotzdem voll stiller Freude an dem Stück.

In der Neuzeit angelangt wurde der Ruf, gerade zu Zeiten der Kriegswirren, immer lauter und die Musik zum Mittel des Widerstands. In diesem Zuge wurde Taizé zu einem Ort der Begegnung und Versöhnung, an dem Ökumene zum Alltag gehörte. Das Taizé-Lied "Da pacem cordium" erwies sich als einer der Höhepunkte des Konzerts. Was mit einer brennenden Kerze in den Händen einer einzelnen Sängerin begann, verwandelte sich mit dem reihenweisen Anzünden von Kerzen und damit einsetzenden Stimmen zu einem beeindruckenden Friedensplädoyer der nachfolgenden Generation – ein Ruf, der von einem zum anderen übersprang und irgendwann aus allen Ecken der Kirche hallte und zu Tränen rührte. Auch als der Gesang am Ende zu einem Flüstern wurde und schließlich verstummte, war er immer noch zu hören.

Den Schlusspunkt bildete eine Auswahl an Spirituals. "Die Reformation war es, die allen Menschen zusprach, nach eigenem Gewissen zu entscheiden", erklärten die Sänger in dem dazugehörigen Text. Mir dem kräftigen "I’ve got peace" und dem Segen "The Lord bless you and keep you" wurden die Zuhörer in die Feiertage entlassen.

Die eingesammelten Spenden gehen an den Internationalen christlichen Friedensdienst (Eirene). Gemeinsam mit Partnerorganisationen in Lateinamerika, Afrika, den USA und Europa engagieren sich Eirene-Freiwillige und Fachkräfte für Gewaltfreiheit, soziale Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung. Seit der Gründung 1957 haben mehr als 3000 Personen einen Eirene-Dienst geleistet.