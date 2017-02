Hausach "Archiv ist das Gedächtnis der Stadt"

Das älteste davon datiert auf 1648: Eine Stadtrechnung, die kurz nach dem Ende des 30-jährigen Kriegs erstellt wurde. Hensle lässt sich die Dokumente aus dem Archiv in sein Büro im Rathaus bringen, wo er sie sichtet, in einer Datenbank erfasst und mit einer neuen Signatur versieht. Der erste Schritt dabei ist zu überprüfen, ob in dem schützenden Umschlag "das drin ist, was drin sein soll", wie Hensle sagt. Dabei hilft ihm die 1906 erstellte Badische Gemeinde-Registraturordnung, nach der die Dokumente geordnet sind. Bevor Hensle das Papier genauer sichtet, säubert er es erst einmal mit einem Mikrofasertuch. "Das gehört zur Standardausrüstung eines jeden Archivars", verrät er schmunzelnd. Mit ihm werden Staub und Tintenbrösel entfernt. Danach sieht er sich das Dokument an, ordnet es ein und pflegt es in die Datenbank ein.

Wenn er gerade nicht damit beschäftigt ist, ist er im Archiv selbst zu finden. Dieses befindet sich unter dem Kindergarten St. Barbara. Warum gerade dort? "Archive sind mit ihren Rollregalen sehr schwer und sie benötigen viel Platz", erklärt Hensle. "Aus diesem Grund sind sie meistens in einem Keller zu finden." Würden sie sich in einem höheren Stockwerk befinden, mache die Statik des Gebäudes das meist nicht mit. Das Gebäude des Kindergartens gehöre der Stadt und in dessen Keller sei wohl einfach Platz vorhanden gewesen.

Dass das für Hensle oft etwas Hin- und Herfahren bedeutet, stört ihn nicht sonderlich. Nur im Archiv zu arbeiten, würde auf Dauer ungemütlich werden, sagt er.

Bei einem Besuch wird deutlich, warum: Die Raumtemperatur beträgt gerade einmal 16 bis 18 Grad, die Luftfeuchtigkeit 40 bis 50 Prozent. Eine Klimaanlage sorgt dafür, dass diese Bedingungen konstant erhalten bleiben. Sie sind ideal für die alten Dokumente, aber auf Dauer nicht gerade angenehm für Menschen.

Kein Problem mit Schimmel

Sorgen macht sich Hensle um den Erhalt der Archivalien aber nur wenige. "Mit Schimmel oder derartigem habe ich hier noch keine Probleme gehabt", sagt er. Das sieht in anderen Archiven ganz anders aus", sagt er, während er an den grün-weißen Rollregalen vorbeigeht. Einen der Gründe dafür sieht er in dem handgeschöpften, robusten Papier, das in Hausach zum größten Teil verwendet wurde. Hensle stoppt an einem Regal, auf dem ein kleiner Zettel mit einer Eins klebt. Alle Rollregale sind durchnummeriert. "Da kommen dann noch Signaturen dran", sagt der Archivar. Während er an dem Rad dreht, das das Regal öffnet, lobt Hensle die Vorarbeit im Archiv, die Ratsschreiber Wilhelm Kienzle und Helmut Spinner in ihrer Zeit geleistet hatten. Sie vereinfache ihm vieles. Auch für die Ausstattung des Archivs, gerade für die Rollregale aus den 80er-Jahren, ist er voll des Lobs. "Die sind in einem tadellosen Zustand und waren damals sicherlich sehr teuer", meint er.

Auch wenn seine Arbeit momentan meistens eine recht einsame ist, ist Hensles längerfristiges Ziel ein offenes Archiv. "Als Historiker will man, dass die Geschichtschreibung transparent wird. Aus diesem Grund ärgere ich mich auch nicht über Anfragen aus der Bevölkerung, im Gegenteil. Das Archiv soll nutzbar sein", betont er. Es sei begrüßenswert, dass die Stadt Hausach sich entschlossen habe, das Archiv professionell weiter zu führen, so Hensle. "Die Substanz ist so bedeutend, dass es unbedingt erhaltenswert ist. Denn es ist das Gedächtnis der Stadt."

Charlotte Reinhard

Dokumentare haben die Aufgabe, Informationen und Dokumente nach Relevanz und Qualität auszuwählen, zu erschließen, aufzubereiten und nach Bedarf zur Verfügung zu stellen. Sie erstellen und pflegen Informationsspeicher, in der Regel Datenbanken. Außerdem recherchieren sie in konventionellen und elektronischen Informationssystemen und beschaffen Quellen wie Fachliteratur, Forschungsberichte, Sachinformation und andere Dokumente.