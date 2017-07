Hausach Alte Magie in neuem Gewand

Philipp Scholz lebt in Leipzig, wo er als Meisterschüler an der Hochschule für Musik studiert und von wo aus er die Welt der Musik aufmischt. Für seine revolutionären Taten hat er sich – wie könnte es anders sein – das Drumset ausgesucht. Die verschiedenen Bands und Projekte, in denen Scholz den Beat angibt, haben ihm unter anderem den Münchener Jazzpreis 2014 eingebracht.

Nora Gomringer ist Lyrikerin und Sprecherin und für beides vielfach ausgezeichnet. Die beiden Künstler sind sich an einem Buchmesseabend in Leipzig über den Weg gelaufen. Seitdem vertonen sie mit "Wort Drum Dran" alles, was nicht niet- und nagelfest ist in der Literaturgeschichte.

Alles amüsiert, irritiert, lässt schmunzeln und denken und macht vor allem: "Peng!" Los geht es um 19 Uhr.