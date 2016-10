Hausach Als aus Hauptstraße Adolf-Hitler-Straße wurde

Hausach. Die Hausacher Straßennamen wurden in der NS-Zeit in jeweils einzelnen Beschlüssen umbenannt. Am 27. März 1933 entschied der Hausacher Gemeinderat, Generalfeldmarschall von Hindenburg und Reichskanzler Adolf Hitler zu Ehrenbürgern zu ernennen.

Adolf-Hitler-Straße

In der gleichen Sitzung wurde beschlossen, die Eisenbahnstraße in Robert-Wagner-Straße, der zu der Zeit Reichskommissar Baden und Elsass war, umzubenennen. Auf Antrag der NSDAP wurden die Hauptstraße und Haslacher-straße in Adolf-Hitler-Straße umbenannt. In der Gemeinderatssitzung am 26. Februar 1935 erfolgte die Umbenennung der Jakobi- und der Netterstraße in Horst-Wessel- und Saarlandstraße. Am 5. Januar 1939 wurde die Haselwanderstraße und die Fischingerstraße in Ostmark- und Sudetenstraße umbenannt.