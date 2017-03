Hausach "Abhängen" und auf den Kopf stellen

Hausach. Yoga gibt es in den verschiedensten Ausrichtungen, bei mir stand es bisher aber noch nie im Terminplan. Es ist ein Samstagmorgen, an dem ich mich auf den Weg in die ehemalige Hosenträgerfabrik Schmider begebe und die Treppen am "Triangel" vorbei hinauf ins Regenbogenzentrum von Hilde Armbruster steige. Ein Schild an der Tür im zweiten Obergeschoss weist den Weg, im Vorraum begrüßt sie mich mit einer herzlichen Umarmung und einer Tasse ayurvedischen Tees. Im angrenzenden Yogaraum riecht es angenehm frisch nach mediterranem Duftöl.

Meditation am Anfang

An diesem Morgen nehmen 13 Frauen und Armbrusters Salsa-Lehrer am Kurs teil. Am Anfang steht eine kleine Meditation – bequeme Sitzhaltung, geschlossene Augen, leise Musik und Armbrusters Stimme, die zum bewussten Ein- und Ausatmen auffordert. "Heute wollen wir mutig sein und einmal alles loslassen". Mit diesem Satz führt sie über zu den bunten Tüchern, die wie Hängematten an der Decke befestigt sind. Mich spricht das Hellblaue am meisten an, es erinnert mich ans Meer, den Urlaub und viel freie Zeit. Doch von simplen "Abhängen" ist Aerial-Yoga weit entfernt. Die Tücher geben in erster Linie Halt und helfen bei der sanften Dehnung der Muskulatur.