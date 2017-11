Hausach 240 Kilo Bohnen und 100 Kilo Schokolade

Als am 24. Oktober 1947 auch für das kommende Jahr eine Schulspeisung durch die "Schweizer Spende" in Aussicht gestellt wurde, schrieb Schularzt Friedrich Katz in einem Gutachten: Zwar seien die Kinder in ihrem "Längenwachstum nicht oder nur unbedeutend zurückgeblieben", ihre Körpergewichte lägen jedoch "durchweg mehr oder weniger weit unter dem Durchschnitt und die Zahl der infolge Unterernährung mageren und blassen Kindern mit tiefen Ringen unter den Augen ist mit 50 Prozent noch durchaus vorsichtig geschätzt".

Nicht nur Schularzt, Lehrerschaft und Bürgermeister baten um Weiterführung der Schulspeisung, auch Privatpersonen setzten sich dafür ein. So wandte sich am 15. Dezember 1947 die gebürtige Schweizerin Anna Wöhrle-Furter mit einem Bittgesuch an ihre ehemalige Heimatstadt Aarau, Kanton Aargau, nicht ohne die deutsche NS-Vergangenheit anzusprechen:

"1928 kam ich durch Eingehung der Ehe nach Hausach in den badischen Schwarzwald, ein Städtchen mit 2300 Einwohnern. Als 1933 ein System eines Adolf Hitler an die Macht gelangte, wurde mir das drohende Unheil klar." Weiter heißt es in dem Schreiben: "Gewiß wäre es eine völlige Verkennung der Lage, das deutsche Volk von der Vergangenheit als schuldlos freisprechen zu wollen, aber man muß es miterlebt haben um zu begreifen, unter welchem propagandistischem und politischen Druck der einzelne Mensch gestanden hat." Zwar sei damals "mancher Giftpfeil" auf die Schweiz abgeschossen worden, von Menschen, "die einer hetzerischen Propaganda zum Opfer fielen, mit der aber die breite Masse, die die Hilfsbereitschaft des Schweizer Volkes schon vom ersten Weltkrieg her kannte, nichts zu tun hatte."

Die gebürtige Schweizerin Anna Wöhrle-Furter erhielt zwar keine Zusage aus Aarau, jedoch die Mitteilung, dass das Bittgesuch an die Zentralstelle "Schweizer-Spende" in Bern weitergeleitet worden sei. Im Frühjahr 1948 wurde die Schulspeisung durch die "Schweizer Spende" wieder aufgenommen, die dann allerdings im selben Jahr endgültig auslief. Die Hausacher Schüler hatten jedoch insofern Glück, als im Jahr 1949 die sogenannte "Hoover-Speisung" des ehemaligen US-Präsidenten Herbert Hoover an deren Stelle trat.

Der Autor und Historiker Michael Hensle arbeitet derzeit das Stadtarchiv Hausach auf. Seit Anfang des Jahres ist er fest bei der Stadt angestellt.