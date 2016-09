Hausach 1969 kamen 87 000 Schwimmer ins Freibad

Hausach. Als es das Freibad in seiner heutigen Form noch nicht gab, trafen sich die Hausacher, die baden wollten, am Roßgumpen, am Gewerbekanal oder am Dicht, also beim Wehr in der Kinzig. Sicher waren diese Badeorte allerdings nicht und im Gewerbekanal ertranken drei Menschen.

1930 trieb der damalige Bürgermeister Moog den Bau eines Freibads voran, nicht zuletzt, um die Arbeitslosenzahl zu senken. Errichtet wurde das Bad dann zwischen den Jahren 1930/31 mit einem Kostenaufwand von 9200 Reichsmark. Das Bad mit zwei Sammelkabinen und mehreren Einzelkabinen wurde zwischen dem Gewerbekanal und dem Kinzigdamm errichtet. Birken spendeten Schatten. Vorhanden war ein Sprungbrett und eine Liege- und Bolzwiese. Es war das modernste Bad der Umgebung. Wegen der Wasserverschmutzung wurde das Bad 1958 aber geschlossen.

Im Jahr 1962 wurde mit der Planung des jetzigen Freibads begonnen, das am 19. Juni 1965 eröffnet wurde. Die Kosten lagen bei 1,3 Millionen D-Mark. Das neue Bad galt wieder als sehr modern.