Haslach Wolfgang Geiger zeigt Eindrücke aus Norwegen

Geiger berichtet in der Show von seiner Reise zum Nordkap – mit dem Wohnmobil von Oslo entlang der Küste über Bergen und Trondheim. "Großartig, dramatisch und geradezu atemberaubend – Norwegens Landschaft mit herrlichen Fjorden, weiten Hochebenen und mächtigen Gletschern schlägt alle, die sie erleben, in ihren Bann", heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Nordkap-Tour sei eine Reise für Individualisten. Sie biete Gelegenheiten um mit dem Rucksack auf Entdeckungsreise zu gehen. Authentischer als zu Fuß und mit dem Wohnmobil seien Land, Leute und Natur nicht kennen zu lernen.

"Der Vortrag zeigt in exzellenten Bildern, wie der Referent mit seiner Frau Gabi auf Schneeschuhen weit oberhalb des Polarkreises das schönste Hochgebirge Norwegens, die Lyngenalpen, erobert. Südlich von Alta macht der Norwegen-Kenner auch einen Abstecher zum Jökelfjord. Ein absoluter Geheimtipp unter Insidern. Vor allem bei ›Meeresangelprofis‹ ist der am einzigen ins Meer kalbende Gletscher Europas gelegene Fjord sehr beliebt", heißt es in der Mitteilung. Absolute Ruhe, unberührte Natur – aber auch ein Besuch in der größten Stadt Nordnorwegens, Tromsö, zeigt Geiger im Bildvortrag.