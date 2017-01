Haslach Narren eröffnen fünfte Jahreszeit

Haslach - Die Narrenzunft Haslach hat am Samstagabend in der Stadthalle mit über 120 Mitwirkenden die fünfte Jahreszeit in der Hansjakobstadt eröffnet. Das diesjährige Motto "… von Hasles Narre vorgestellt, was uns im Städtle grad noch fehlt" zog sich wie ein roter Faden durch die Beiträge der einzelnen Gruppen.