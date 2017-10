Haslach i. K. Zwei große Jubiläen im Kalender

Haslach. Am vergangenen Donnerstag wurde dies im DRK-Vereinsheim durchgesprochen und abgestimmt. Die meisten Veranstalter waren anwesend und hatten ihren Terminkalender vor sich liegen. Simone Volk vom Bauamt und der Hallenverwaltung hatte alles übersichtlich aufgelistet, so dass Werner Müller vom Amt für Kultur, Marketing und Tourismus in einer knappen Dreiviertelstunde das Ganze vorgetragen hatte. Da und dort wurden noch Termine an- oder abgemeldet und ergänzt.

Das Jahr 2018 bringt zwei große Jubiläen. Die Lebenshilfe und der Verschönerungsverein Bollenbach möchten ihren 50. Geburtstag gebührend feiern. Die meisten gemeldeten Termine wiederholen sich schon seit vielen Jahren regelmäßig und sind zur Tradition geworden.

Bei den Sportvereinen ragen die Südbadischen Meisterschaften im Ringen sowie das für ganz Südbaden geltende Hubert-Völker- Jugendgedächtnisturnier, die südbadische Pokalrunde des Tischtennisclubs, das Gaukinderturnfest des TV und der Kinzigtallauf des SV mit Unterstützung des Club 82 und der Lebenshilfe hervor.