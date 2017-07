Haslach i. K. "Zusammenspiel hat funktioniert"

Haslach. Begonnen hatte für den Polizeihauptmeister Reinhard Hubrich im Streifendienst beim Polizeirevier Haslach alles durch eine Mail aus Hamburg am 19. April dieses Jahres, in der das Interesse an einem Einsatz beim G20-Gipfel in Hamburg auf Revierebene abgefragt wurde. "Mich hat die Aufgabe gereizt, der Einsatz und die Tätigkeit waren für mich trotz meiner 37 Jahre bei der Polizei komplett neu. Ich wusste nicht, was auf mich zukommt", beschreibt der 54-Jährige seine Motivation, sich für das insgesamt 20 000 Beamte umfassende Team zu bewerben, das einerseits die Staatsgäste und Bürger schützen, die Demonstrationen beobachten und mögliche mögliche Terroranschläge verhindern sollte. Seitens des Revierleiters wurden ihm keine Steine in den Weg gelegt. "Wenn es vom Personalstand möglich ist, lassen wir Kollegen bei Anfrage zu solchen Einsätzen gehen. Wir zeigen uns da solidarisch mit ihnen", so Polizeirat Markus Huber, Leiter des Reviers in Haslach.

Schon im April geplant

Vom "Bewerbungszeitpunkt" im April bis zum tatsächlichen Einsatz änderten sich allerdings Dauer und Aufgabenbereich. Erst sollte es ein dreitägiger Einsatz im Hotelinnenschutz sein, letztendlich wurde ein zwölftägiger Einsatz in der Großgefangenensammelstelle (kurz: GeSa) in Hamburg-Harburg, das in einem ehemaligen Einkaufszentrum untergebracht war. Hier wurden in räumlich getrennt platzierten Containern die von den Polizeikräften im Zusammenhang mit den G 20-Demonstrationen und -krawallen Festgenommenen (Kapazität: 150 Personen), sowie die vorübergehend in Gewahrsam genommenen (Zellenkapazität: 250) Personen und ebenso alle in Hamburg festgenommenen Straftäter für die Dauer des Gipfels untergebracht. Zudem, um zeitnah handeln zu können, waren auch das Amtsgericht sowie die Staatsanwaltschaft auf dem Gelände angesiedelt. "Das Spektrum der Ordnungswidrigkeiten und Straftaten reichte also von zu lauter Musik über Körperverletzung bis hin zu schwerem Landfriedensbruch, Vergewaltigung und Totschlag", beschreibt es der Vater zweier Kinder. "Die Personen wurden bei ihrer Ankunft registriert, erkennungsdienstlich behandelt, durchsucht und ihre persönlichen Dinge aufgelistet und verwahrt."