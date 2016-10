Haslach i. K. Zu Besuch bei den jungen "Digital Natives"

Anders in den Klassen 5. Die jungen Schüler erhalten einen Basiskurs in Medienbildung, damit im Umgang mit Computern oder iPads im Unterricht alle auf dem gleich Stand sind. Die Schulen können selbst entscheiden, ob sie den Kurs beispielsweise als Projekttage oder Kompaktwoche anbieten.

Am Bildungszentrum Haslach ist Medienbildung fest in den Stundenplan der Fünftklässler integriert. Die 5c hat jeden Mittwoch eine Stunde Unterricht am PC. Und die 45 Minuten sind schnell rum. Das neue Schuljahr ist gerade sechs Wochen alt. Die 23 Schüler schauen konzentriert zu ihrem Lehrer Armin Bühler, der Medienbildung, Sport und Technik unterrichtet.

Ganz neu ist das Fach nicht, es wurde im vergangenen Schuljahr noch "Informationstechnische Grundbildung" (ITG) genannt, erklärt Bühler.

Als Vorbereitung für den Unterricht habe er im vergangenen Schuljahr eine Fortbildung in Freiburg besucht.

"In der fünften Klasse führen wir die Schüler erst einmal langsam an den PC heran", berichtet der Pädagoge. Zuerst erstellen die Jungen und Mädchen ihren eigenen Account mit Passwort.

"Am Bildungszentrum hat jeder Schüler seinen eigenen PC-Zugang", sagt Bühler.

"So, jetzt haben wir in der letzten Woche unser Passwort eingerichtet. Warum ist das denn auch zu Hause wichtig?", fragt der Lehrer. Eine Schülerin zeigt zaghaft auf. "Damit niemand meine Daten klaut?", antwortet sie fragend. In dieser Stunde steht Word auf dem Stundenplan.

Junge Schüler an den PC heranführen? Word "lernen"? Soziale Netzwerke, Smartphones, Computer, Whatsapp, iPad, Playstation – jedes "Kind" scheint doch mittlerweile online zu sein und wächst als sogenannter "Digital Native" auf. Der Umgang mit dem Schreibprogramm ist doch kinderleicht, oder?

"Die Schüler benutzen sicherlich den Computer zu Hause und surfen damit im Internet", sagt Armin Bühler. Auch besäßen die meisten Fünftklässler Handys beziehungsweise Smartphones. Aber das Schreiben von Texten mit dem PC beherrsche tatsächlich nicht jeder Fünftklässler.

Die Schüler bekommen von ihrem Lehrer eine Aufgabe. Sie sollen das Deckblatt für ihre Unterrichtsmappe mit Word gestalten: Medienbildung – Name – Klasse 5c – Heinrich-Hansjakob-Bildungszentrum – 77716 Haslach i.K. "Dann sucht ihr euch noch im Internet ein lustiges Bild, das zum Medienbildungsunterricht passt", sagt Bühler und tippt bei Google-Bildersuche "Computer lustig" ein.

Zuerst zeigt er den Schülern, wie sie einen Text schreiben: Schriftart und Größe aussuchen, Bild speichern und einfügen. Einige Jungen und Mädchen suchen sich auch eine andere Farbe für die Überschrift aus. An der Wand hängt eine Leinwand mit bunten Feldern. Ein Periodensystem für den Chemieunterricht? Nein, darauf sind keine chemischen Kürzel, sondern eine Computertastatur abgebildet: Eine "Zehn-Finger-Übung". Die Schüler können darauf nachsehen, welchen Finger sie am besten für die verschiedenen Tasten nutzen können.

Der Arbeitsauftrag steht fest, jetzt geht es an den PC. Im Computerraum wird es lauter. Armin Bühler schaut den Schülern über die Schulter. Die Jungen und Mädchen sollen aber soweit wie möglich selber versuchen, das Deckblatt zu erstellen – ohne sofort den Lehrer zu fragen. "Ich komme nicht sofort, wenn es brennt", sagt Bühler seinen Schülern. Teamwork sei gefragt. "Ihr könnt euch auch an eure Nachbarn wenden."

Alina (10) kennt sich mit dem Schreibprogramm bereits sehr gut aus. Auf ihrem Bildschirm steht das fertige Deckblatt mit einer großen, orangen Überschrift. Als ihre Sitznachbarin ein wenig hilflos auf den Bildschirm schaut, steht die Zehnjährige auf und hilft ihr. Alina kennt Word schon von zu Hause. Den Computer ihrer Eltern nutze sie fast jeden Tag, erzählt sie. "Ich schreibe dann in Word oder suche nach Bildern im Internet", erzählt die Fünftklässlerin. Seit zwei Monaten besitze sie auch ein Handy, das sie von ihrem Eltern bekam.

Ein Handy hat Nick (10) auch schon. Das sei das alte von seiner großen Schwester, sagt der Fünfklässler. "Das nehme ich aber nie mit, weil ich Angst habe, es zu verlieren", lacht er. Er nutze den PC, "so zwei, dreimal die Woche". Word sei für ihn nicht unbekannt. "Ich kopiere da Bildern aus dem Internet rein", berichtet Nick.

Kurz vor dem Ende der Medienbildungsstunde erinnert Lehrer Armin Bühler dann an das Wichtigste: Abspeichern nicht vergessen! "Sonst ist alles weg und ihr müsst nächstes Mal alles neu machen!", sagt Bühler zu den Schülern. Eine wichtige Lektion – bestimmte auch für Erwachsene. Lena Stangenberg

Das Kultusministerium sieht Medienbildung als wichtigen Bestandteil allgemeiner Bildung an. Das Ziel sei, Kinder und Jugendliche so zu stärken, dass sie den Anforderungen und Herausforderungen der Mediengesellschaft selbstbewusst begegnen. Dies betreffe nicht nur den privaten Umgang mit digitalen Medien, sondern auch beruflichen Anforderungen. Um diese Kompetenzen zu vermitteln, wird Medienbildung ab diesem Schuljahr fächerintegriert unterrichtet. Der Basiskurs in Klasse 5 soll die Grundlagen bilden. Neben dem Lernen mit Medien soll auch das "Lernen über Medien", im Sinne des Jugendmedienschutz thematisiert werden. Die Unterrichtsinhalte sind: Information, Kommunikation, Präsentation, Produktion, Analyse, Reflexion, Mediengesellschaft, Jugendmedienschutz, Persönlichkeits-, Urheber- und Lizenzrecht sowie Datenschutz.

Weitere Informationen: www.lmz-bw.de