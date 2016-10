Haslach i. K. Zeltabbau ist ein großes Problem

Haslach. Nun werden vom 11. bis 14. November, jeweils um 16 Uhr, noch einmal Vorstellungen gegeben. "Wir müssen Geld verdienen, es geht nicht anders", sagt Joanna Nock am Rande der Belastbarkeit.

Auf dem Platz beim Gutmann Fachmarkt steht noch immer das Zirkuszelt, das eigentlich schon längst hätte abgebaut sein sollen. Eine Stromrechnung in Höhe von 1000 Euro müsse dringend bezahlt werden, "sonst wird der Strom abgeklemmt." Sie habe in der Familie mittlerweile mehrfach wegen finanzieller Unterstützung fragen müssen, betteln zu gehen käme für sie aber nicht in Frage. "Wir wollen lieber für unser Geld arbeiten, wenn das im Moment auch alles sehr schwierig ist."

Das Zirkuszelt muss weiterhin aufgebaut bleiben, weil Manuel Schickler das Handgelenk auch drei Monate nach seinem schweren Sturz nicht belasten darf. "Das allerschlimmste ist, dass ich nicht arbeiten kann. Und damit habe ich auch keine Möglichkeit Geld zu verdienen", sagt er unzufrieden. Die Hand müsse von einem Neurologen bezüglich des Heilungsverlaufs untersucht werden. Von der Kopfverletzung müsse im MRT (Magnetresonanztomographen) eine Aufnahme angefertigt und bewertet werden.