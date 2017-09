Haslach i. K. Zeichen gegen die Wegwerfkultur

Haslach (lmk). Reparieren statt wegwerfen: Ein simpler Grundsatz. Oft scheitert es jedoch daran, dass beim Besitzer der kaputten Dinge die Fähigkeiten fehlen. Nicht jeder ist dazu in der Lage, eine Kaffeemaschine, ein Radio oder ein Fahrrad zu reparieren. Ein neues Angebot in der Raumschaft soll Abhilfe schaffen: Ein Repair-Café, das nach ersten Bemühungen in Steinach seinen Platz im evangelischen Gemeindehaus in Haslach gefunden hat.