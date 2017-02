Haslach i. K. "Wunschkandidatin" empfiehlt sich

Haslach. Die zweite Elfimeß stand ganz im Zeichen der Verabschiedung von Bürgermeister Heinz Winkler. Dieser hatte bei der ersten mit Abwesenheit geglänzt, erklärte das aber gestern schlüssig: Er sei im Schwäbischen gewesen – nämlich in Rottweil beim Narrensprung.

Nachdem das Narrenvolk tatkräftig die Luftballons für den später stattfindenden Kinderball aufgeblasen hatte, bewarb sich Michaela Vetter für das Amt als Bürgermeisterin. Sie sei entsetzt über das "Kindergartenniveau" der Kandidatenvorstellung, die bei der vorherigen Elfimeß stattgefunden hatte, und war sich sicher: "Ich als Kandidatin hebe den Schnitt". Denn immerhin sei sie "die mit dem kleinsten Schaden". Dann trug sie vor, was sie dem Haslacher Volk Gutes tun wolle, wenn sie gewählt würde: Freisekt statt Freibier am Wahlabend, Champagner aus dem Rohrbrunnen – und weder Tunnel noch Bündeltrasse, nein, die Kinzig werde einfach wieder schiffbar gemacht. Auch die Parkplätze an der Stadthalle seien zu teuer. Sie werde die Parkplätze einfach so vergrößern, dass nur halb so viele Stellplätze auf denselben Platz gebaut würden. Das halbiere dann ja auch die Kosten. Am Ende waren alle sich einig: "Aufs Rathaus gehört eine Frau". Bürgermeister Winkler lobte Vetter als seine "Wunschkandidatin". Sie wurde spontan zur Bürgermeisterin erklärt.

Bärbel Winkler bedankte sich bei der Narrenzunft noch einmal für das Diadem und das Zepter, das ihr am Schmutzigen verliehen worden war. Aber die Macht hätte sie zu Hause ohnehin bereits, berichtete sie: "König Heinz" verneige sich schon lange daheim vor ihr.