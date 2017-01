Haslach i. K. Wunderbar schräge Feier

Haslach. Die Geburtstagskinder um Alexander Psak begrüßten ihre Gäste zu Beginn des Abends musikalisch zur "Time of my Life" und feierten musikalisch "An Tagen wie diesen". Ein Sondergruß ging in Richtung VIP-Bereich auf der Bühne, wo sich die Ehemaligen der Gassenfetzer feiern ließen.

Ein großes Dankeschön richtete Psak dann an die Fans der Guggenmusiker und wünschte: "Habt Spaß, seid dabei und feiert mit uns".

Dieser Aufforderung wurde gerne nachgekommen, hatten sich die Musiker doch einiges einfallen lassen, um den Abend zu einem gelungenen Fest werden zu lassen.