Haslach i. K. "Wir haben bange Monate vor uns"

Die Vergabe weiterer Planungsleistungen und der Abschluss der restlichen Grundstückskaufverträge stehen auf der Agenda. Ob das Rückhaltebecken über den Gemeindehaushalt oder über ein Darlehen beim Zweckverband finanziert wird, hängt von der Entscheidung des Ausgleichsstock-Antrags ab.

Für die lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen in Bollenbach wurde im April der Antrag auf das notwendige Wasserrechtsverfahren gestellt. Nach der Kostenberechnung durch Wald und Corbe vom Juni werden sich die Kosten auf etwa 1,14 Millionen Euro brutto belaufen, wie Stelz informierte. Im Juli seien 52 000 Euro an Planungskosten abgerechnet worden. Mit den letzten Stellungnahmen im Wasserrechtsverfahren wird in den nächsten 14 Tagen gerechnet, danach werden die Planunterlagen einen Monat öffentlich ausgelegt. Wenn keine Einwände erhoben werden, wird mit einer zeitnahen Genehmigung im April gerechnet, ansonsten wird die Genehmigung wohl erst im Herbst vorliegen. Mittel seien im Haushalt vorgesehen, umriss Stelz.

Die Haslacher Rückhaltebecken haben im vergangenen Jahr in erster Linie durch die ökologischen Ausgleichsmaßnahmen beschäftigt, die aufgrund technischer und eigentumsrechtlicher Voraussetzungen nicht durchgeführt werden konnten.

In Abstimmung mit dem Landratsamt sei nach Alternativen gesucht worden, Ende Oktober wurde ein entsprechender Antrag gestellt. "Die Entscheidung steht allerdings noch aus", informierte Stelz. Derzeit würde die Ausschreibung der Ausgleichsmaßnahmen vorbereitet, die definitiv im Frühjahr umgesetzt werden könnten. Die Endabrechnung der Gesamtbaumaßnahmen müsse nach Vorgaben der Zuschuss-Stelle bis September dieses Jahres erfolgen. Ebenso wie das RHB Hofstetten, das aus dem Gemeindehaushalt erwirtschaftet und als Umlage an den Zweckverband bezahlt wurde. An lokalen Hochwasserschutzmaßnahmen in Haslach fehlen nur noch Restarbeiten, die Endabrechnung muss bis September erfolgen.