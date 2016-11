Haslach i. K. Wie real ist die Wirklichkeit?

Unerklärliche Bilder verstärken das Mythische

Zwischen die Geschichten der Protagonisten reihen sich Bilder, die nicht wirklich zu erklären sind: Geheimnisvolle Fußabdrücke im Felsen, Perlen, die sich während der Verbrennungszeremonie eines Lamas von selbst bildeten, Löcher in den Schädeldecken von Meditierenden, die alleine durch Meditation entstehen und in die zur Veranschaulichung Grashalme gesteckt werden, Knochenstücke mit Buddha-Fresken, die nach der Verbrennung eines Yogis in dessen Asche gefunden wurden, und ein Yogi, der noch Tage nach seinem Tod aufrecht in Meditation sitzt.

"Während die Grenze zwischen Wirklichkeit und Traumhaftem verwischt, verlässt der Film nie seinen ruhigen Erzählstil und verzichtet auf jegliche Effekthascherei. Man kann erahnen, dass das Filmteam selbst aus Buddhisten besteht, die auf ihrer monatelangen Reise durch Tibet langsam in die Gemeinschaft der Yogis aufgenommen wurden, in der eine Filmkamera sonst nicht geduldet wird", heißt es in der Pressemitteilung weiter. "Auf der Suche nach dem alten Tibet" sei demnach kein buddhistischer Lehrfilm, sondern ein mit Liebe gezeichnetes Porträt einer Kultur auf dem Dach der Welt, die der westlichen Vorstellung von Wirklichkeit trotzt.

Die Filmvorstellung mit Vilas Rodizio findet am Dienstag, 15. November, ab 20 Uhr im Haslacher Kino statt.