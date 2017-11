Beim Dorffest 1990, eine der vielen Initiativen von Albert Haas, wurde ein Fassanstich mit Kompetenzwein vorgenommen. In den folgenden Jahren wurde das Dorffest mit dem Fassanstich eröffnet. In Erinnerung an Albert Haas wurde auch bei der Brunneneinweihung ein Fassanstich mit Wein vorgenommen.