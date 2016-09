Haslach i. K. "Weihnachten im Schuhkarton" startet

Geschenkideen sind beispielsweise Kleidung, Spielzeug, Süßigkeiten oder Schulsachen. "Wir freuen uns über liebevoll gepackte Schuhkartons", sagt Maier. Zuletzt sind an den Abgabestellen auch selbstgestrickte Mützen und Schals abgegeben worden, die Thomas und Maier den Päckchen beigelegt haben.

Auch ein persönlicher Gruß, eine Karte oder Brief an das Kind seien eine gute Idee. Thomas habe in den vergangenen Jahren auch schon eine Antwort bekommen und sich sehr darüber gefreut.

Spender könnten die Kartons auch gemeinsam mit den eigenen Kindern packen. Das mache Spaß, gleichzeitig bekämen sie aber auch ein Bewusstsein dafür, dass es anderswo Kinder gibt, denen es schlechter geht.

Pro beschenktem Kind ist eine Spende von acht Euro erforderlich. Diese ermögliche den verlässlichen Transport der Geschenke, heißt es im Flyer des Vereins.

Die Päckchen können die Spender bis zum 15. November zu den folgenden Abgabestellen bringen: Haslach: Bei allen Filialen des Modehauses Giesler und Mikado, Telefon 07832/31 61, und bei Spanier Fashion und Funktion, Telefon 07832/­6 76 16. Wolfach: Rita Ritsch, Vorstadtstraße 45, Telefon 07834/­85 75 79. Gutach: Annette Thomas, Am Bergle 7, 07833/9 60 42 55. Hornberg: Sigrid Krenz im evangelischen Pfarrhaus, 07833/388.