Haslach i. K. Von Haslach direkt ins Städel-Museum

Wertvolle Originale in der Hansjakobstadt zu sehen

Originale werden es auch sein, die in der Ausstellung selbst zu sehen sind. Die Künstlerin – über die wir in einem weiteren Artikel noch einmal gesondert berichten werden – hat Kupferstiche angefertigt, mit deren Hilfe die Zeichnungen zwar einfacher zu reproduzieren waren. "Aber auch die Haltbarkeit von Kupferstichen ist begrenzt", erklärt die Kuratorin. Nach 100 bis 150 Abzügen kann ein Stich nicht mehr verwendet werden. Strehler wird neben dem Bildband mit Stadtansichten auch andere Folianten dabei haben, unter anderem eine wertvolle Erstausgabe von Merians Surinam-Buch.

Die Bedeutung der Künstlerin und Forscherin belegt die Reise, die die Werke kurz nach dem "Gastspiel" in Haslach antreten: anlässlich des 300. Todesjahres von Merian, die 1717 starb, werden sie anschließend im Frankfurter Städel-Museum zu sehen sein.

"Maria Sibylla Merian ist eine faszinierende Persönlichkeit", schließt Strehler. Die Faszination ist auf sie übergesprungen, das ist beim Gespräch spürbar. Am Sonntag, 8. Oktober, wird die Kuratorin einen Vortrag über Merians Werke und ihre bemerkenswerte Lebensgeschichte halten. Bereits am Freitag, 6. Oktober, wird auf 19 Uhr zur Vernissage in die Praxis Sander eingeladen.

Die Kunsthistorikerin und Galeristin Birgit Strehler wird am Sonntag, 8. Oktober, um 12 und um 15 Uhr einen Vortrag über Maria Sibylla Merian halten. Strehler führt zusammen mit ihrer Mutter Brigitte Strehler das renommierte Kunstkabinett Strehler in Sindelfingen. Schon seit vielen Jahren hat sich dieses auf die Malerin und Forscherin spezialisiert. Birgit Strehler gilt als eine hochrangige Expertin für das Werk der Maria Sibylla Merian und wird in ihrem Vortrag im Kontext der Ausstellung das Leben und Werk der bekannten Künstlerin und Naturforscherin von verschiedenen Seiten beleuchten.