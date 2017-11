Haslach i. K. "Voices of Joy" begeistern Publikum

Für den Gospelchor aus Villingen-Schwenningen stand singend fest: "Jesus is the answer for the world today". Im Laufe des Konzerts wurden die Gospels immer bewegter, auf der Bühne und im Saal, wenn Solistinnen sich im Raum bewegten und Konzertbesuchern einzeln die Liebe Gottes versicherten.

Doch der große Applaus sprach für sich, den Konzertbesuchern schien der Abend viel Freude zu bereiten. Und bei Gospeln wie "Down by the riverside" oder "Oh happy day" konnte sich kaum einer dem Mitklatschen entziehen.

Am Ende von gut eineinhalb Stunden facettenreicher Gospelsongs erklatschte sich das Publikum mehrere Zugaben, bevor mit dem Segenslied "I´ll just say yes" endgültig Schluss war.