Haslach i. K. "Viele Verbesserungen" sind das Ziel

"Das Bundesgesetzbuch und die Bibel" sind Haas’ Lieblingsbücher. Politische Erfahrung habe er auch, erklärt er auf Anfrage des Schwabo: "Ich reiche immer wieder Gesetzesentwürfe bei verschiedenen Parteien ein". Als Beispiel nennt er "das Gesetz des Elternurlaubs", Cem Özdemir bezeichnet er als einen "politischen Freund". Zudem stehe er den Grünen sehr nahe, sei aber parteilos und wolle im Fall seiner Wahl mit allen Parteien zusammenarbeiten.

Ein Bürgermeister sollte Haas’ Ansicht nach vor allem ein offenes Ohr für die Anliegen der Bürger haben. Sich selbst beschreibt er als guten Zuhörer, was ihn besonders für dieses Amt qualifiziere. Seiner Ansicht nach sollte ein Bürgermeister dagegen weder aufbrausend noch besserwisserisch sein, "denn alles machen kann kein Mensch".

An Haslach gefällt ihm nicht, dass es noch immer keine Umgehungsstraße gibt, "obwohl schon seit Jahrzehnten darüber gesprochen wird". Besonders stört den 55-Jährigen aber, "dass eine Handvoll von Personen den Skaterplatz abschaffen möchte". Diese missachteten den Willen von circa 50 jungen Menschen, "stellen sich also gegen einen großen Teil der Bevölkerung", so Haas. Die B 33-Umfahrung und den Skaterplatz erklärt Haas somit auch zu seinen Kernthemen – und "viele Verbesserungen der Stadt".

Sollte Haas in der Hansjakobstadt Bürgermeister werden, sieht er eine rosige Zukunft voraus. In zehn Jahren hofft er, "dass es der Stadt und mir selbst blendend geht, die Umgehungsstraße zumindest im Bau ist und ich alle Wünsche, die die Bürger haben, erfüllen konnte oder noch erfüllen kann."

Die Kandidaten für die Bürgermeisterwahl in Haslach werden zunächst in persönlichen Porträts im SchwaBo vorgestellt. Zu ihren konkreten Ideen für die Hansjakob­stadt befragen wir sie jeweils in einem Interview. Die Porträts werden in der Reihenfolge veröffentlicht, in der die Kandidaten ihre Bewerbung im Haslacher Rathaus eingereicht haben.

Haslach. Saar wuchs in Emmendingen auf und lebt derzeit in Berlin. Dort ist er Leiter Public Affairs und Public Relations eines der führenden privaten Entsorgungsunternehmen Deutschlands. Politik und die politische Kommunikation sind Saars "täglich Brot", erklärt er. Das Interesse für Politik sei bei ihm schon früh geweckt worden und habe ihn nicht mehr losgelassen. "Unter anderem deshalb habe ich auch Politikwissenschaften und Geschichte studiert. Mit meinem Studium konnte ich die Rahmenbedingungen erforschen, die zu politischen Handlungsergebnissen in der Weltgeschichte geführt haben. Das fand ich ungeheuer spannend", erklärt er auf Anfrage des Schwabo. Dass der Katholik einer Partei angehört, liegt da nahe. "Ich war Mitglied der Jungen Union, ab 35 wird man Mitglied der CDU, wo ich mich am ehesten im Parteienspektrum wiederfinde."

Saars politisches Vorbild ist Ludwig Erhard. Persönlich möchte er sich jedoch nicht auf ein Vorbild festlegen: "Ich tue mir schwer mit nur einem persönlichen Vorbild. Ich bin der Meinung, dass es viele herausragende Persönlichkeiten gibt, an denen man sich in unterschiedlichen Situationen orientieren kann."

Der Hundebesitzer entspannt am liebsten beim Wandern mit seiner Partnerin. Unter der Woche sei es für ihn in seinem Job ohnehin schwierig, zu entspannen – das hole er am Wochenende nach. Neben dem Wandern zählen auch Kochen, Radfahren und Gleitschirmfliegen zu Saars Hobbies. Als Lieblingsbuch benennt er Morton Rhues "Die Welle". Das habe nichts von seiner Aktualität verloren, meint der Kandidat.

Über sich selbst sagt er, er könne besonders gut zuhören und erklären. Als Eigenschaft, die er an sich nicht besonders mag, benennt Saar "vielleicht meine Erwartung schneller Entscheidungen meines Gegenübers".

Leidige Umfahrung

Die Kandidatur in Haslach ist Saars erste. Auf die Frage, was er an Haslach nicht mag, antwortet er zunächst mit einer Gegenfrage: "Gibt es überhaupt etwas an Haslach, das man nicht mögen könnte?", und benennt dann das "leidige Umfahrungsthema, bei dem etwas passieren muss, denn er derzeitige Zustand ist nicht mehr weiter tragbar". Ansonsten äußert er sich sehr positiv über die Stadt und ihre Bürger. Der Charme der Stadt, "eingebettet in die wunderschöne Natur des Kinzigtals", habe ihn zur Kandidatur bewogen. Besonders gut gefallen ihm bisher "die sehr freundlichen Bürger und die sehr gut gelungene Sanierung der historischen Altstadt", lobt der 38-Jährige.

Wäre Saar in zehn Jahren noch Chef im Rathaus – in diesem Fall bereits in seiner zweiten Amtszeit – wäre die Stadt seiner Ansicht nach ein Aushängeschild geworden: "Haslach wäre die Perle und das Tor zum Kinzigtal."

Haslach. Derzeit ist Nonner Zustellkraft. Beruflich hat der geschiedene Welzheimer aber bereits einige Stationen hinter sich: Ausgebildet wurde er zum handwerklichen Buchbinder. Stationen als kaufmännischer Angestellter in verschiedenen Betrieben, unter anderem im elterlichen Malerbetrieb, folgten. Zudem war Nonner nach eigenen Angaben Geschäftsführer von drei Einzelhandelsgeschäften.

Politische Erfahrung hat er nicht, erklärt Nonner auf Anfrage des Schwarzwälder Boten. "Nur durch Gespräche mit Stadträten und über politische Diskussionen. Aber das ist kein Nachteil, da man so nicht vorbelastet ist", stellt er fest. Zudem ist Nonner parteilos. Eine bewusste Entscheidung, meint er, "da ich nicht parteipolitisch beeinflusst werden will". Er sei nur den Bürgern verpflichtet.

Als Hobbies gibt Nonner "deutsches Recht, Wirtschaft, Geschichte beziehungsweise Historisches, Politik, Religion und Ahnenforschung" an. Da passt ins Bild, dass er auf die Frage, welche Internetseiten er regelmäßig besucht, antwortet, er nutze Suchmaschinen – "zum Zweck der Nachforschung". Außerdem besuche er soziale Netzwerke und E-Bay. Anstrengende Tage, nach denen er entspannen müsse, habe er nicht oft, erklärt der Welzheimer. "Zum Glück kann ich sagen, dass alles was ich mache, mir irgendwie Freude macht und ich selten sagen muss, heute bin ich ›fertig‹. Aber wenn ich runter kommen muss, setze ich mich hin, schließe die Augen und höre Musik. Allerdings, muss ich gestehen, schlafe ich dann ein", gibt Nonner Auskunft.

Bestimmte Lieblingsbands hat er indes nicht. Ein Lied gefalle ihm oder eben nicht, erklärt Nonner. Ebenso wenig hat er ein Lieblingsbuch. Als Kind sei er von Michael Endes "Unendlicher Geschichte" begeistert gewesen, die Bibel habe er dreimal gelesen.

Sich selbst beschreibt er als gerecht mit positiver Grundhaltung, besonnen und sparsam mit einer einfachen Lebensweise. Als Eigenschaft, die er überhaupt nicht an sich mag, macht er aus, "dass ich zu streng mir selbst gegenüber bin".

Die Kandidatur in Haslach ist die erste des 46-Jährigen. Und warum dann ausgerechnet die Hansjakobstadt? "Haslach ist ein kleines, übersichtliches Städtchen mit einem sehr schönen Stadtkern, eingebettet in eine wundervolle Landschaft, wo es sich gut leben lässt. Haslach ist eine Stadt mit viel Potenzial", bekennt Nonner. Er mag hier besonders die Innenstadt und die Menschen, die er bislang kennen lernen durfte. Und er habe noch nichts gefunden, was ihm an der Hansjakob­stadt nicht gefällt.

Würde Nonner gewählt und wäre auch in zehn Jahren noch im Amt, sieht er zu diesem Zeitpunkt eine höhere Einwohnerzahl für Haslach voraus: "Da wir es geschafft haben, den Kindergarten kostenlos anzubieten".